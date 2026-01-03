La vicepresidenta Delcy Rodríguez dice desconocer el paradero de Maduro y pide a EEUU una prueba de vida

El contexto El presidente venezolano ha sido capturado junto a su mujer por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales del Ejército estadounidense.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha exigido a Donald Trump una prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras su captura por las fuerzas especiales estadounidenses Delta Force. Rodríguez informó que el Gobierno venezolano desconoce el paradero del matrimonio tras los ataques sufridos en el país. Además, denunció que los ataques han causado víctimas civiles y militares, aunque no ofreció cifras. Trump confirmó la captura de Maduro y su esposa, anunciando en redes sociales que ambos fueron trasladados fuera del país. Una conferencia de prensa en Mar-a-Lago proporcionará más detalles.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exige a Donald Trump una prueba de vida del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su mujer tras conocerse que ambos han sido capturados por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales del Ejército estadounidense.

Tras los ataques que ha sufrido en la madrugada de este sábado el país, Rodríguez ha informado de que ahora mismo el Gobierno venezolano desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama y ha exigido inmediatamente al presidente de Estados Unidos que confirme el bienestar del matrimonio.

"Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolas Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama", ha proclamado Rodríguez.

Asimismo, la vicepresidenta ha anunciado que los ataques de Estados Unidos contra su país han matado tanto a civiles como a militares, sin ofrecer por el momento cifras de las víctimas.

La captura del líder venezolano se conocía después de que localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, fueran atacadas por las fuerzs estadounidenses. Y ha sido el mismo Trump quien ha querido publicar esta información en sus redes sociales.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!", ha escrito.

