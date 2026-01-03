Ahora

Ataques en Venezuela

La vicepresidenta Delcy Rodríguez dice desconocer el paradero de Maduro y pide a EEUU una prueba de vida

El contexto El presidente venezolano ha sido capturado junto a su mujer por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales del Ejército estadounidense.

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exige a Donald Trump una prueba de vida del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su mujer tras conocerse que ambos han sido capturados por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales del Ejército estadounidense.

Tras los ataques que ha sufrido en la madrugada de este sábado el país, Rodríguez ha informado de que ahora mismo el Gobierno venezolano desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama y ha exigido inmediatamente al presidente de Estados Unidos que confirme el bienestar del matrimonio.

"Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolas Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama", ha proclamado Rodríguez.

Asimismo, la vicepresidenta ha anunciado que los ataques de Estados Unidos contra su país han matado tanto a civiles como a militares, sin ofrecer por el momento cifras de las víctimas.

La captura del líder venezolano se conocía después de que localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, fueran atacadas por las fuerzs estadounidenses. Y ha sido el mismo Trump quien ha querido publicar esta información en sus redes sociales.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!", ha escrito.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump anuncia que Maduro y su mujer han sido capturados tras los ataques a Venezuela
  2. Ataque a Caracas, en directo | Delcy Rodríguez dice desconocer el paradero de Maduro y pide a EEUU una prueba de vida
  3. Feijóo entrega a la jueza los mensajes que envió a Mazón el día de la DANA: "Ánimo amigo. Lleva la iniciativa... es la clave"
  4. Ascienden a 47 los muertos en el trágico incendio de Crans-Montana, Suiza: las quemaduras dificultan las labores de identificación de cuerpos
  5. Preocupación por los asistentes a la rave de Albacete por el riesgo de inundación de la zona en la que se ubica la fiesta ilegal
  6. La borrasca Francis dejará lluvias y nevadas en la Península durante el fin de semana