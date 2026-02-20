Los padres de un niño de dos años que recibió un corazón 'quemado' en un trasplante en Nápoles piden tratamientos paliativos: "No hay esperanza"

Los detalles El menor permanece ingresado en estado crítico en la UCI del Hospital Monaldi. Tras una evaluación médica, se ha concluido que sus condiciones no son compatibles con una segunda intervención.

Los padres de Domenico, un niño italiano de dos años y medio, han autorizado tratamientos paliativos tras recibir un corazón dañado en diciembre, debido a deficiencias en su transporte. El abogado de la familia ha aclarado que esta decisión no es eutanasia, sino un intento de evitar tratamientos agresivos, ya que no hay esperanza de recuperación. Un equipo médico determinó que el niño no puede someterse a otra intervención, aunque había un órgano compatible disponible. El corazón se dañó por el uso de hielo seco durante su transporte. El caso está siendo investigado por las fiscalías de Bolzano y Nápoles. Mientras tanto, Domenico sigue en estado crítico conectado a un sistema ECMO en el Hospital Monaldi de Nápoles. La comunidad de Nola ha mostrado su apoyo a la familia con una emotiva marcha.

Los padres de Domenico, el niño italiano de dos años y medio que ha tenido a toda Italia pendiente tras recibir un corazón 'quemado' en diciembre por presuntamente graves deficiencias en el transporte del órgano, han autorizado los tratamientos paliativos, ya que, según ha expresado el abogado de la familia, "lamentablemente no hay esperanza".

Francesco Petruzzi, el abogado de la familia, ha explicado a los medios que se ha solicitado al hospital de Nápoles donde está ingresado el menor que comiencen los tratamientos paliativos para eliminar posibles dolores, y ha subrayado que "no es eutanasia, sino un procedimiento que sirve para evitar un tratamiento agresivo, porque lamentablemente no hay esperanza".

Tras una exhaustiva evaluación médica y el estudio de los últimos exámenes por un equipo de especialistas de los principales hospitales italianos especializados en trasplantes pediátricos, se ha concluido que las condiciones actuales del niño no son compatibles con una nueva intervención quirúrgica, a pesar de que este martes se había notificado la posible disponibilidad de un órgano compatible.

El corazón se dañó por el uso de hielo seco

Según las primeras investigaciones sobre el trasplante del corazón dañado en el Hospital Monaldi de Nápoles, el órgano que viajó desde Bolzano (norte) se dañó por el uso de hielo seco durante su transporte dentro de un contenedor médico de plástico el pasado 23 de diciembre.

Del caso se están ocupando tanto las fiscalías de Bolzano como de Nápoles, ya que se cree que el hielo seco que se usó en la primera localidad fue uno de los factores clave en el caso, aunque el corazón se implantó en la segunda ciudad a pesar de que ya estaba dañado.

En estos momentos, el niño permanece ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Monaldi, conectado a un sistema ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), que reemplaza temporalmente las funciones del corazón y los pulmones.

La madre del niño, Patrizia Mercolino, luchó hasta el final para poder conseguir un corazón para su hijo y la noche del jueves participó en una marcha organizada en Nola, donde vive, en la que participaron cerca de 300 vecinos para expresarle su apoyo con globos rojos en forma de corazón, decenas de velas encendidas y una pancarta que decía "Por nuestro guerrero".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.