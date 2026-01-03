Ahora

Venezuela sufre un ataque

Trump anuncia que Maduro y su mujer han sido capturados tras los ataques a Venezuela

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha publicado en sus redes sociales que el líder venezolano "ha sido trasladado en avión fuera del país": "Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente".

Nicolás Maduro, con el traje de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional BolivarianaNicolás Maduro, con el traje de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional BolivarianaAgencia EFE
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su mujer han sido capturados tras los ataques perpetrados por Estados Unidos. El Gobierno venezolano denunció una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación" tras sufrir varias detonaciones y explosiones. Así lo ha anunciado el presidente estadounidense, Donald Trump, en sus redes sociales.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!", ha escrito.

Los ataques terminan por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre Venezuela y Estados Unidos. Cabe recordar que el presidente norteamericano ha ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

Residentes de Caracas relataron a la agencia Bloomberg a primera hora de la madrugada que habían escuchado el ruido de varias explosiones en la ciudad y avistado aviones que sobrevolaban la capital de Venezuela, salpicada de ruido de disparos. Medios locales hablan de detonaciones en varias bases militares y posiciones de seguridad como el complejo militar de Fuerte Tiuna, el cuartel de La Carlota y el aeropuerto de Higuerote.

Venezuela declara el estado "conmoción exterior"

Dada la situación, el Gobierno venezolano ha declarado el estado de movilización general y de emergencia nacional con el despliegue inmediato del mando de defensa "en todos los estados y municipios del país".

"Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país", ha anunciado el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal 'VTV'.

Así, Maduro ordenó la implementación del decreto que declara el estado "conmoción exterior" para proteger el territorio nacional y pasar "de inmediato a la lucha armada". Como parte de este mismo decreto, anunció el despliegue militar y policial.

