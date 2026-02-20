La Policía continúa los registros en la mansión del expríncipe Andrés en plena investigación por sus vínculos con Epstein

Los detalles A primera hora, sin apenas luz, varios vehículos policiales han llegado a la mansión del hermano del rey para continuar con los registros iniciados este jueves con la detención del expríncipe Andrés.

La policía británica continúa registrando la antigua mansión de Andrés Mountbatten Windsor, hermano menor del rey Carlos. La investigación por presunta mala conducta de un cargo público sigue avanzando tras un episodio crítico para la Casa Real británica. Andrés fue arrestado el jueves, coincidiendo con su 66 cumpleaños, bajo sospecha de haber enviado documentos confidenciales a Jeffrey Epstein. Aunque fue liberado tras más de 10 horas detenido y sin cargos, la imagen del expríncipe saliendo de la comisaría ha dado la vuelta al mundo, mostrando su desconcierto y una expresión de incredulidad.

La Policía británica continúa este viernes con el registro de la antigua casa de Andrés Mountbatten Windsor, hermano del rey Carlos III, en el condado inglés de Berkshire, a las afueras de Londres, tras su detención y posterior liberación el jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público.

La Policía del Valle del Támesis, que ordenó el arresto ayer del exduque de York, informó hoy de que los registros en una propiedad de Norfolk, al este de Inglaterra, han concluido, pero continúan en la mansión de Royal Lodge, en Berkshire, donde Andrés vivió hasta hace unas semanas antes de que fuera desalojado por el rey.

Andrés, cuyo hermano le ha despojado de todos los títulos nobiliarios y honores, fue detenido ayer durante varias horas mientras las fuerzas del orden investigan una denuncia contenida en los archivos del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein de que le facilitó a éste documentos sensibles del Gobierno británico cuando era representante especial de Comercio en la primera década del 2000. Esta pesquisa está a cargo de la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, donde está Royal Lodge, la gran residencia por la que Andrés apenas pagaba renta.

El hermano del rey se convirtió ayer en el primer miembro de la realeza en la historia moderna en ser arrestado. La fotografía del expríncipe Andrés saliendo de la comisaría tras horas detenido aparece hoy en medios de todo el mundo. Su cara mostraba su desconcierto, desplomado en la parte trasera de un Range Rover, con los ojos enrojecidos y una expresión de incredulidad en el rostro.

El expríncipe, arrestado el día que cumplió 66 años, fue llevado después a la casa de campo de la finca de Sandringham, en Norfolk, donde vive actualmente. La Policía de Thames Valley había indicado esta semana que estaba revisando las acusaciones contenidas en unos correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que al parecer mostrarían que Andrés compartió informes de visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur con el financiero pederasta.

Andrés ha negado cualquier irregularidad relacionada con sus vínculos con Epstein. Según los medios británicos, el rey no fue informado antes del arresto ayer por la mañana, pero al parecer el Ministro del Interior fue alertado antes de que Andrés fuera detenido en Norfolk.

El rey continuó con sus funciones tras el arresto de Andrés y asistió a un evento en el centro de Londres sobre la Semana de la Moda. Varias fuerzas policiales del Reino Unido evalúan activamente o investigan información relacionada con el caso del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. En concreto, investigan aterrizajes y despegues del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del país, a fin de establecer si utilizó vuelos para trasladar chicas menores de edad con fines de explotación sexual.

