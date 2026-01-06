Trump saca pecho de la captura de Maduro al que define como "un tío violento" pese a que imita sus "bailes un poco"

La otra cara Medios estadounidenses aseguran que Trump dio luz verde a la operación tras estallar por los bailes de Maduro en medio de las tensiones.

Donald Trump ha presumido este martes del éxito de la Operación Resolución Absoluta en la que militares de la Delta Force capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, calificándola de "tácticamente brillante". En un acto del Partido Republicano en Washington, el presidente estadounidense ha aprovechado para burlarse del venezolano, asegurando que "trata imitar mi baile un poco".

En una larga comparecencia en la que ha hablado de todo y en la que ha llegado a llamarse a sí mismo "rey", ha calificado a Maduro como "un tipo violento" y le ha acusado de "matar a millones de personas" y de tener escondida una "cámara de tortura" en medio de Caracas.

"Llevaban años y años y años detrás de este tipo. Es violento. Se sube ahí arriba e intenta imitar como bailo", ha subrayado. Cabe recordar que fuentes próximas a la Casa Blanca declarado al diario estadounidense New York Times que Trump reaccionó enfurecido cuando Maduro respondió con bailes a su oferta de negociación antes de la operación militar.

El mandatario ha dado detalles sobre la operación y ha asegurado que "ninguno de los nuestros murió", aunque sí hubo bajas del lado contrario, "principalmente cubanos". Además, ha asegurado que gobierno venezolano "sabía que íbamos" y había aumentado las medidas de seguridad.

El Gobierno de Cuba ha afirmado este domingo que hasta 32 cubanos vinculados a las Fuerzas Armadas y a la propia cartera "perdieron la vida en acciones combativas" durante la operación militar contra Maduro, y que también incluyó bombardeos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira.

"Fue brillante. Los nuestros saltaban de helicópteros y la electricidad de casi todo el país cayó. Las únicas personas con luz eran quienes tenían velas. Tenemos el Ejército más poderoso, sofisticado, y feroz en el planeta. Nadie podría haber hecho eso. Nadie tiene nuestras armas ni la calidad de nuestras armas, tenemos las más caras del mundo", ha asegurado.

Tras declarar en las semanas previas a la operación que el Gobierno venezolano estaba "robando" el petróleo a Estados Unidos, ordenar la incautación de petroleros, y dejar claro tras el asalto que las petroleras estadounidenses se harán cargo de la "reconstrucción" del país latinoamericano, Trump ha anunciado que en breve se reunirá con estas compañías para seguir la evolución de los acontecimientos.

"Me voy a reunir con las compañías petroleras. Vamos allá. Ya sabéis de qué va la cuestión. Tenemos mucho petróleo que perforar y eso nos va a ayudar a bajar los precios", ha manifestado.

Trump, además, se ha declarado convencido de que la operación militar contra Maduro ha gozado del pleno respaldo de los venezolanos dentro del país, no así en la diáspora de los núcleos urbanos estadounidenses de mayoría demócrata, como Nueva York. "Por cierto, en Venezuela, todos marchan por las calles, les encanta, excepto en Nueva York. ¿Dónde encuentran a esta gente? Son un desastre. Son la gente más guarra que he visto", ha dicho.

