Zaida Cantera, sobre Groenlandia, unos de los objetivos de Trump tras Venezuela: "Lo que le importa es su ubicación terrestre"

"Lo importante de Groenlandia, para EEUU, es su ubicación estratégica en las rutas marítimas que se están abriendo y que se van a abrir a través del deshielo del Polo Norte", afirma Zaida Cantera. En el vídeo, todos los detalles de su explicación.

Donald Trump presume ante los medios de gobernar Venezuela, pero, además, apunta a nuevos objetivos como Groenlandia, una isla que pertenece a Dinamarca. "La necesitamos por cuestiones de seguridad nacional", ha señalado el mandatario. Sin embargo, Zaida Cantera, exvicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que ha estado físicamente en el país, asegura en Al Rojo Vivo que "no requiere una invasión".

"La extracción de minerales o de petróleo de Groenlandia, a Trump no le son aprovechables, sino que lo importante de Groenlandia es su ubicación estratégica en las rutas marítimas que se están abriendo y que se van a abrir a través del deshielo del Polo Norte", afirma Cantera.

Groenlandia, por tanto, detalla la experta, tiene para EEUU un "posicionamiento estratégico frente a una China que, sin estar en el Polo Norte, ya está fabricando en Shanghái rompehielos de gran capacidad para esas rutas que son muy importantes". Sin embargo, "el contrapeso de Groenlandia es que pertenece a Dinamarca, que está en la OTAN y pertenece a la UE", por lo que "no es tan sencillo".

Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.