No son casos aislados, es violencia estructural: nueve víctimas por la violencia machista en tan solo mes y medio

Un hombre en Arona, Tenerife, ha asesinado a su hijo de 10 años y herido gravemente a la madre, siendo abatido posteriormente por la policía tras agredirles. Este caso se suma a la creciente lista de violencia vicaria en España, donde ya son dos los menores asesinados este año, junto con una niña de 12 años en Castellón. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su horror y llamado a mejorar la protección de las víctimas, ya que en seis de los nueve casos de violencia machista de este año había denuncias previas. El 016 ofrece asistencia a víctimas las 24 horas.

Un hombre ha matado a machetazos a su hijo, de solo 10 años, y ha herido de gravedad a la madre en Arona, Tenerife, durante la madrugada de este viernes. El agresor, de unos 35 años, ha sido abatido por los agentes que acudieron hacia la 01:00 de la madrugada de este viernes a un domicilio de la localidad tinerfeña de Cabo Blanco, después de que él también los agrediera.

Todo apunta a un nuevo caso de violencia vicaria y serían ya dos los menores asesinados en lo que va de año. La otra víctima es una niña de 12 años que fue asesinada junto a su madre en Xilxes, Castellón.

"No hay palabras para tanto horror y también a veces uno siente impotencia, pero nunca desesperanza", ha expresado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras conocer el caso de Tenerife.

Esta ha sido una semana insoportable en la lucha contra la violencia machista, ya que otras dos mujeres fueron asesinadas en Madrid y en Benicàssim. En total, en lo que va de año, son ya nueve las víctimas, lo que supone el triple que en el mismo periodo de 2025.

En este sentido, cabe destacar que en seis de los casos había denuncia y cuatro de las mujeres tenían órdenes de alejamiento en vigor, lo que evidencia que la protección de estas mujeres no es suficiente y que las grietas existen. "Esa valoración del riesgo no se hace con suficiente profundidad. Tenemos que ver por qué", ha manifestado al respecto la ministra de Igualdad.

Se trata de vidas truncadas por sus parejas y exparejas, mujeres asesinadas por hombres que no son casos aislados, sino que es una violencia estructural contra la que no se puede bajar la guardia.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

