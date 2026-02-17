Última hora
Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Trump aconseja a Kyiv que se siente "rápidamente" en la mesa de negociaciones con Moscú
El presidente de Estados Unidos insiste en que se trata de unas "conversaciones importantes", al tiempo que su homólogo ucraniano le ha advertido de Rusia prepara más "ataques masivos" contra la infraestructura energética de Ucrania.
Bajas expectativas ante las reuniones de hoy en Ginebra sobre un posible acuerdo de paz para Ucrania
La delegación rusa llega a Ginebra, donde hoy se negocia un posible acuerdo de paz para Ucrania
Trump aconseja a Ucrania sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia "rápidamente"
Ucrania asegura que las conversaciones sobre su adhesión a la UE "están cobrando una dimensión práctica"
Las expectativas ante las negociaciones que se retoman hoy en Ginebra (Suiza) y que continúan este miércoles son muy bajas. Según recoge la agencia Associated Press, no se esperan avances significativos para poner fin a la guerra, ya que tanto Rusia como Ucrania siguen firmes en sus posiciones sobre temas clave, a pesar de que Estados Unidos ha fijado el mes de junio como fecha límite para llegar a un acuerdo.
El avión que transportaba a la delegación rusa, encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinski, que acude este martes a la ronda de negociaciones en Ginebra (Suiza) para negociar un posible acuerdo de paz en Ucrania, ya ha aterrizado en la ciudad suiza, según ha confirmado la agencia rusa TASS citada por varios medios. El vuelo de Moscú a Ginebra ha durado unas nueve horas y ha tenido que evitar el paso por el espacio aéreo de países considerados hostiles por Rusia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aconsejado este lunes al Gobierno ucraniano a sentarse a la mesa de negociaciones "rápidamente", en la víspera de una nueva ronda de contactos con Ucrania y Rusia, en esta ocasión en Ginebra, donde estará sobre la mesa cuestiones territoriales. "Más vale que Ucrania se siente a la mesa rápidamente", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial en su camino a Washington D.C.
Al ser preguntado sobre qué espera de unos contactos en los que participarán su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno y exasesor, Yared Kushner, el mandatario estadounidense ha recalcado que se trata de unas "conversaciones importantes" y que "va a ser muy fácil". "Eso es todo lo que le digo. Estamos en posición de hacerlo. Queremos que vengan", ha zanjado el magnate republicano.
Este mismo lunes, su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido de que Rusia prepara un "ataque masivo" contra la infraestructura energética del país, por lo que ha dado instrucción a las autoridades para que refuercen la seguridad de instalaciones e infraestructura de este tipo. Por otra parte, ha defendido no "repetir errores y ceder parte del territorio" a Rusia, pese a que las cuestiones territoriales estarán sobre la mesa en Ginebra, asegurando que no se puede detener las ambiciones del presidente ruso, Vladimir Putin, con "besos y flores".
Ucrania viene insistiendo en que cualquier pacto sobre cuestiones territoriales tiene que tratarse entre líderes. La propuesta de Washington es establecer en el territorio en disputa una zona franca, donde se pueda comerciar libremente, como solución de compromiso, área sobre la que no obstante Kyiv insiste en mantener la soberanía. Por su lado, apuesta por congelar las líneas del conflicto, mientras que Rusia aspira a controlar todo el Donbás, incluyendo territorios que no ha llegado a ocupar en el marco de su invasión lanzada en febrero de 2022.
Ucrania ha asegurado este lunes que las conversaciones para su adhesión a la Unión Europea "están cobrando una dimensión práctica", afirmando que hay una mayor conciencia en Europa sobre la importancia de que Kyiv forme parte del club comunitario, toda vez los acuerdos de paz y las garantías de seguridad que se pacten formarán parte de la arquitectura de seguridad europea. "Me parece que este proceso está cobrando una dimensión práctica. Las conversaciones continúan. Ya hemos mantenido conversaciones concretas con diferentes visiones y fórmulas, pero sin duda aún queda mucho trabajo por delante", ha argumentado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, en rueda de prensa tras reunirse con el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset.
Según informa la agencia Ukrinform, Sibiga ha señalado que percibe una creciente opinión de la importancia de que Ucrania se sume al bloque europeo, "a pesar de ciertas reservas y diferencias de opinión". "Tenemos cierto grado de comprensión, pero también existe cierta resistencia a este enfoque. Hungría tiene una postura miope, que bloquea por completo todos los esfuerzos de la parte ucraniana en este sentido", ha admitido. En medio de los presiones de Ucrania para que la UE acelere su adhesión al bloque, marca ya 2027 como la fecha para que ingrese, Sibiga ha hablado de que en todo caso hay una mayor "dimensión práctica" a la entrada de Kyiv al bloque, al formar parte de una posible seguridad común y desarrollo estratégico de la comunidad europea.
Ucrania necesita plazos definidos y plazos claros para una adhesión acelerada a la UE, ha recalcado el ministro de Exteriores ucraniano, quien ha incidido en que las garantías de seguridad a Ucrania formarán parte de la futura arquitectura de seguridad europea.