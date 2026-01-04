Ahora

Todo comenzó a las 2:01 horas

Fue capturado cuando se iba a su habitación en su "fortaleza" en Venezuela: todos los detalles del arresto de Maduro

Los detalles El Ejército estadounidense habría creado una réplica exacta del refugio del líder venezolano para practicar la captura. Se trata de una estancia de 15.000 metros cuadrados con cinco niveles subterráneos.

Imagen de archivo de Nicolás Maduro junto a su mujer

Eran las 2:01 horas del sábado cuando las luces de Caracas se apagaron y los helicópteros estadounidenses se acercaron a la residencia de Nicolás Maduro, justo cuando el presidente de Venezuela y su mujer, Cilia Flores, se iban a su habitación.

Según los medios estadounidenses, fue un topo infiltrado en el círculo más íntimo de Maduro el que dio el aviso, tras lo que 150 aeronaves que volaban a apenas 30 metros de altura intimidaban a la Guardia Venezolana, que fue abandonando sus puestos.

Estados Unidos llevaba desde agosto en el terreno con un equipo de la CIA y un infiltrado que proporcionaba el patrón de vida detallado de Maduro. Indicaban "cómo se movía, dónde vivía, a dónde viajaba, qué comía, qué vestía y cuáles eran sus mascotas", tal y como señaló el general Dan Caine en rueda de prensa este sábado.

Sin esto, no se explica que consiguieran alcanzar con tanta facilidad la "fortaleza" en la que residían Maduro y su esposa. El presidente de EEUU, Donald Trump, destacó al respecto que Maduro "estaba en una casa que parecía más una fortaleza".

Se trata de un refugio de 15.000 metros cuadrados con cinco niveles subterráneos, situado en algún punto de una zona montañosa a las afueras de Caracas y custodiada por la llamada 'Guardia Cubana'. "Tenía puertas de acero y una habitación de seguridad con acero sólido por todos lados", apuntó al respecto Trump.

El Ejército de EEUU habría creado una réplica exacta de la fortificación para practicar la captura. Antes de que los propios medios estadounidenses publicaran la información, laSexta ya revelaba en exclusiva el número de muertos resultantes de la operación: entre 40 y 50 personas.

Los soldados tardaron solo tres minutos en llegar a la estancia, donde se encontraron a Maduro y a su esposa tratando de encerrarse en una habitación del pánico.

A las 4:29 horas, dos horas y media después, ambos ya estaban en el buque estadounidense, mientras Trump, que lo había visto todo desde una cámara aérea, se complacía a 2.000 kilómetros de distancia.

