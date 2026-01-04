Trump mira por sus intereses, hace un guiño a Delcy Rodríguez y humilla María Corina Machado

Los detalles El presidente estadounidense descartaba casi por completo, en una rueda de prensa en Mar-a-Lago, Florida, trabajar con la oposición venezolana: "Es una mujer muy buena, pero no cuenta con el apoyo de su pueblo".

Los ataques a Venezuela y la posterior captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, han puesto diferentes nombres sobre la mesa acerca de quién gobernará el país en un futuro. Uno de los más sonados y que incluso mencionó el líder estadounidense, Donald Trump, es el de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sin embargo, a quien nombró tan solo de pasada fue a su apoyo venezolano, María Corina Machado.

La opositora ha celebrado cada intervención del republicano en Venezuela mostrando su total admiración, un sentimiento que no parece ser recíproco ya que Trump descartaba casi por completo, en una rueda de prensa en Mar-a-Lago, Florida, trabajar con la oposición.

"Creo que sería muy duro para Machado ser la líder. No tendría el apoyo del país. Es una mujer muy buena pero no cuenta con el respeto de su pueblo", decía el mandatario estadounidense horas después del operativo militar que capturó a Maduro.

Desautorización absoluta

Este gesto puede interpretarse como una desautorización absoluta a los miembros de la oposición, principalmente a Machado, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien a través de un comunicado aseguraba que Edmundo González es el legítimo presidente de Venezuela.

No obstante, algunos nombres propios del partido republicano sí apuestan por apoyar a la opositora, como Mario Díaz-Balart, representante de este bando en el Congreso por el Estado de Florida: "La próxima presidenta elegida democráticamente será María Corina".

La mayoría de los gobiernos occidentales consideran a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones de 2024 en Venezuela, pero ahora quedan muchas preguntas en el aire sobre si Edmundo y Machado podrán volver a Venezuela o si Delcy Rodríguez asumirá finalmente el cargo.

