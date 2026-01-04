Maduro pasa su primera noche encarcelado en Nueva York tras ser capturado por EEUU: será juzgado por narcotráfico junto a su mujer

Los detalles El presidente venezolano llegó al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn esposado y escoltado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación de Estados Unidos llamada 'Resolución Absoluta'. Tras ser capturados en Caracas, fueron llevados a Nueva York, donde enfrentan cargos de narcotráfico y corrupción. Maduro fue trasladado a la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, conocida como el "infierno en la tierra" por sus condiciones deplorables y violencia interna. La Casa Blanca publicó imágenes de su arresto, donde se le ve en un pasillo con la inscripción "DEA NYD". Enfrentará cargos por narcoterrorismo y otros delitos en un tribunal federal de Manhattan próximamente.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado por Estados Unidos en Caracas junto a su esposa, Cilia Flores.

Maduro fue detenido en la madrugada de este sábado en una operación de Washington bautizada como 'Resolución Absoluta' junto con Flores, tras lo que fueron llevados a Nueva York, donde se enfrentan a cargos por narcotráfico y corrupción.

El presidente venezolano aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, que lo trasladó a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, donde fue procesado, y llevado al centro de detención federal.

La Casa Blanca publicó imágenes de su arresto y traslado, donde se ve a Maduro caminando por un pasillo con una alfombra azul que lleva la inscripción "DEA NYD". En el vídeo, se escucha al político decir sus primeras palabras tras su captura por EEUU: "Buenas noches, feliz Año Nuevo".

El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas. Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en los próximos días ante un juez federal en Manhattan.

El "infierno en la tierra" en el que está recluido

El "infierno en la tierra" es como se conoce a la cárcel donde se encuentra el presidente de Venezuela. El centro, ubicado en una zona industrial de Brooklyn, tiene una capacidad para 1.200 personas. En él, mueren muchos reclusos por violencia entre los presos, motivo por el que lo llaman el "infierno en la tierra".

Además, la cárcel tiene problemas de mantenimiento muy graves. En 2019, se llegaron a quedar una semana sin luz. Además, tienen unas 700 reclamaciones de arreglos que aún están sin solucionar por parte de las autoridades. Y no solo eso. Desde 2020, seis funcionarios de la cárcel han sido acusados de diversos delitos.

Entre los presos más conocidos que han pasado por este centro se encuentran el narcotraficante Chapo Guzmán, el rapero y productor musical Sean 'Diddy' Combs, el narcotraficante Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros de Ecuador, o el pederasta Jeffrey Epstein.

Capacidad para 1.200 personas y con problemas de mantenimiento muy graves: el "infierno en la tierra" en el que estará recluido Maduro en Brooklyn

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.