Vulnerar el derecho internacional sin consecuencias: el ataque de EEUU a Venezuela no respeta la carta de principios fundamentales de la ONU

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado interviniendo en la costa del Caribe desde septiembre. Desde entonces, han matado a más de 100 personas, atacando embarcaciones bajo la excusa de combatir el narcotráfico.

"Mucha droga venezolana entra por mar", decía el republicano. Lo más impactante de estos ataques es que todos ellos se han ejecutado sin consecuencias legales.

Manuel Morán, profesor de Derecho Internacional en la UEX, asegura que "se han excedido claramente de lo que puede disculpar el derecho internacional marítimo".

El colofón final, al menos hasta el momento, ha sido el de este sábado, cuando EEUU ha atacado Venezuela bombardeándola y capturando a su presidente, Nicolás Maduro, y a su mujer.

Por su parte, Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política en la UCM, ha indicado que cree que "habrá una reunión del consejo europeo y que se impondrán sanciones a EEUU".

Este es un escenario parecido al que protagonizó la federación rusa. Entonces sí se produjeron sanciones, la pregunta es si ahora también pasará.

"Me temo que ese no va a ser el caso. Desde la Unión Europea estamos observando de nuevo, como vimos en Gaza, una poca asunción de la quiebra ya definitiva o la que debería ser la quiebra definitiva del eje transatlático", ha añadido Ferrero.

Estos hechos podrían sentar un precedente histórico, ya que tal y como explica Morán, "el orden internacional surgido de la Segunda Guerra Mundial está en evidente crisis".

Lo que sí está claro es que este ataque no respeta la carta de principios fundamentales de la ONU en la que dice que "los miembros de la Organización se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado". Ahora solo queda esperar si este ataque sí tiene consecuencias legales para Estados Unidos.

