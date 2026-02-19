Adrián, el joven madrileño que lucha por su vida en una UCI de Tailandia: su familia pide ayuda para poder traerle de vuelta

Los detalles El joven, de 39 años, tuvo un grave accidente de moto que le ha provocado un coma del que intenta recuperarse en el hospital. Familiares y amigos piden ayuda para poder traerlo de vuelta a casa.

Adrián, un madrileño de 39 años apasionado por la naturaleza, se trasladó a Phuket, Tailandia, para trabajar como buceador. A principios de este mes, sufrió un grave accidente de moto que lo dejó en coma, ingresado en la UCI de un hospital privado con costos diarios de 3.500 euros. Sus amigos y familiares han iniciado una campaña en Gofundme para recaudar 260.000 euros necesarios para su hospitalización, repatriación y rehabilitación en España. Adrián no contaba con un seguro de viaje que cubriera estos gastos. La familia se ha trasladado a Tailandia para acompañarlo, enfrentándose a una situación económica muy difícil.

Adrián es un joven madrileño de 39 años enamorado de la naturaleza. Movido por su pasión, decidió marcharse a Phuket, Tailandia, para trabajar como buceador en 'Vidas a bordo'.

"Se marchó allí porque es uno de los mejores sitios a nivel mundial donde poder disfrutar del buceo", explica su amigo Mikel.

Sin embargo, a principios de este mes, un grave accidente en moto mientras estaba de permiso le ha provocado un coma del que se está recuperando en la UCI del hospital.

Se trata de un centro privado cuyos gastos diarios ascienden a 3.500 euros. Una situación que sus familiares y amigos no pueden sostener solos. Por este motivo, han creado un Gofundme para pedir ayuda.

En total, necesitan recaudar 260.000 euros para cubrir tanto la hospitalización como la repatriación y los gastos que surgirán después con su rehabilitación posterior en España.

"Solo los gastos de repatriación rondan los 200.000 euros", destaca su amigo y representante de la familia, indicando que tendría que hacerse en un avión especial medicalizado completamente equipado con soporte vital avanzado y un equipo médico especializado a bordo, debido a la gravedad de su estado clínico. "Hemos querido ser transparentes desde el primer momento, ya que la familia no dispone de los medios para traerle", destaca.

La situación de Adrián, a quien definen como una persona "maravillosa, cercana y graciosa", es en estos momentos estable dentro de la gravedad. El accidente le provocó lesiones cerebrales importantes y varias fracturas. "Está en estado de coma 1. Su estado cognitivo es débil", señala Mikel.

En un primer momento, cuando lo encontraron en la carretera tras tener el accidente, lo trasladaron a un hospital público de Phuket. Sin embargo, era demasiado pequeño y no contaba con UCI ni medios para poder tratarle, por lo que la familia decidió trasladarlo a uno privado que sí que cuenta con todos los medios.

"Si se hubiese quedado en el público, hubiese muerto", asegura su amigo. El problema es que el seguro de Adrián, no cubre este tipo de gastos. Aunque Adrián contaba con sus seguros profesionales obligatorios, no disponía de un seguro de viaje privado con cobertura amplia para un siniestro de esta magnitud. Esto significa que ni los tratamientos en el hospital tailandés ni la repatriación médica están siendo cubiertos por las pólizas que tenía vigentes.

Su entorno destaca que pocos seguros cubren este tipo de situaciones y una repatriación, señalando que los pocos que cuentan con cláusulas que lo contemplan son muy elevados. "No contaba con uno privado de viaje que cubriera una situación de esta magnitud", aclaran en el anuncio publicado en Gofundme.

Desde la Embajada española la información que le han trasladado es la del coste de la repatriación, derivándoles a los seguros privados para poder intentar cubrir parte de los costes. Lo que sí han podido recibir es ayuda administrativa, aunque reconocen que, prácticamente, todo lo que han logrado es por su cuenta. Una situación que recuerda a la de una joven valenciana cuya familia también pidió una cantidad de dinero similar para poder traerle de vuelta a España tras quedarse en coma en Tailandia después de sufrir un accidente de moto.

La familia se ha trasladado a Tailandia para estar junto a Adrián. "Estamos viviendo los días más duros de nuestra vida", expresan.

Mikel habla de Adrián como una persona con "los pies en la tierra y la mirada en tus ojos", alguien a quien quieres tener al lado. Familiares y amigos están reuniendo todo lo que tienen para ayudarle y traerle de vuelta. Sin embargo, no es suficiente. Por este motivo, hacen un llamamiento para poder traerlo de vuelta a España y hacer frente a los elevados costes.

