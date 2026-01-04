Trump pone el foco en Cuba y Colombia, que no se acobardan: "Estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre"

Los detalles El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado el ataque a Venezuela y asegura que "no son tiempos de medias tintas": "Son tiempos de definiciones y de tomar partido frente al fascismo y la barbarie imperial".

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha manifestado su disposición a darlo todo por Venezuela y su país, incluso su "propia sangre y vida", tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. Díaz-Canel condenó la operación militar, que resultó en el encarcelamiento de Maduro en Nueva York. Mientras tanto, Donald Trump advirtió que Cuba podría ser el próximo objetivo, criticando también al colombiano Gustavo Petro por el tráfico de cocaína. Trump extendió sus amenazas a otros líderes, afirmando que lo ocurrido a Maduro podría repetirse. México, que condenó la intervención, también es objeto de escrutinio por parte de Estados Unidos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha exaltado en mayúsculas que "por Venezuela" y por su propio país están dispuestos a darlo todo, hasta su "propia sangre y vida". Así reaccionaba el líder cubano al ataque a territorio venezolano perpetrado por Estados Unidos este sábado, cuyo objetivo era capturar al mandatario Nicolás Maduro.

"No son tiempos de medias tintas, son tiempos de definiciones y de tomar partido frente al fascismo y la barbarie imperial", ha dicho Díaz-Canel, que ha denunciado públicamente la operación militar que ha dado la vuelta al mundo y que consiguió llevar a Maduro a la cárcel federal de Nueva York.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les lanzaba una advertencia sobre que podrían ser los siguientes: "Va a ser algo de lo que terminemos hablando...Cuba está fallando como nación", añadió. Pero no solo culapaba a los cubanos, sino también al colombiano Gustavo Petro de introducir cocaína en Estados Unidos.

"Un presidente de la paz"

"Está fabricando cocaína y enviándola a EEUU. Debería vigilar su trasero", expuso en referencia a Petro, algo a lo que este respondió tajante: "América Latina debe emanciparse de nuevo".

Así, Trump amenaza con ampliar el enfoque más allá de Venezuela y vuelve a encadenar advertencias, esta vez "al resto de líderes": "Decirles que lo que le ha pasado a Maduro puede pasarles a ellos también".

"Este no es un presidente que solo habla o promete cosas, si él de verdad dice algo es que de verdad va a hacerlo y que de verdad va a luchar por EEUU, es un presidente de la Paz", decía su secretario de Estado, Marco Rubio.

Por si no fuera poco, México también está siendo analizado con lupa por los estadounidenses, país que ha condenado la intervención militar en Venezuela. Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado estar "en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.