Maduro se declara inocente y promete dar la batalla judicial contra EEUU: "Soy presidente de Venezuela y estoy secuestrado"

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha declarado ante un tribunal de Nueva York que está "secuestrado" y se considera un "prisionero de guerra". Junto a su esposa, Cilia Flores, se ha declarado no culpable de cargos de narcotráfico, terrorismo y corrupción, y no han solicitado libertad bajo fianza. El abogado Barry Pollack, conocido por defender a Julian Assange, los representará. El traslado de Maduro, engrilletado y cojeando, ha sido transmitido en directo, mostrando un despliegue de seguridad al estilo hollywoodense. Se enfrentan a un juicio prolongado que podría llevar a penas de 30 años a cadena perpetua.

"Soy presidente de Venezuela y estoy secuestrado". Esto es lo que le ha dicho Nicolás Maduro al tribunal del juzgado de Nueva York. El mandatario venezolano no acepta su detención ni haber sido derrocado del poder. Maduro y Flores se han declarado "no culpables" de todos los cargos de los que se les acusa y, sorprendentemente, no han solicitado la libertad bajo fianza. Maduro promete dar la batalla judicial contra Estados Unidos.

La imagen del día ha sido la de Maduro engrilletado siendo trasladado de la cárcel a los juzgados. Después de comparecer ante el juez, el líder venezolano y su esposa, Cilia Flores, han hecho el camino inverso y ya están en la prisión de Brooklyn. El Gobierno estadounidense ha dejado ver los traslados en directo con un amplio dispositivo de seguridad, por tierra y por aire: un 'show' al más puro estilo Hollywood 'trumpiano'.

Precisamente en esas imágenes se ha visto a un Maduro con una leve cojera, que le impedía salir con soltura del furgón policial. Ambos, tanto Maduro como Flores, se han declarado no culpables ante el juez de todos los cargos. Están acusados de narcotráfico, terrorismo y corrupción.

Además, este lunes se ha conocido quién les va a defender. Maduro ha elegido al abogado penalista que consiguió la liberación del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Se trata de Barry Pollack quien, de momento, ha dicho, no se plantea pedir la libertad bajo fianza para el matrimonio y ha asegurado que Flores ha sufrido "lesiones importantes durante su arresto".

Una actitud bravucona, casi desafiante

La actitud de Maduro durante su declaración ante el juez ha sido algo bravucona, casi desafiante, y ha asegurado que sigue siendo "el presidente legítimo de Venezuela" y que ha sido "secuestrado". De hecho, en un momento dentro de la sala donde comparecía Maduro una persona ha dicho en española que el líder venezolano "pagará por todo lo que ha hecho". Maduro ha respondido que "con ayuda de Dios será declarado inocente y liberado".

"Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí", ha declarado, y ha añadido que es un "hombre decente", así como el presidente de su país. "Soy el presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa en Caracas", ha denunciado durante su turno de palabra en la corte, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN. Mientas, Flores se ha declarado también "no culpable, completamente inocente". Ambos, vestidos con uniformes oscuros de prisión, han estado sentados a un asiento de separación.

En el horizonte judicial a corto plazo, a ambos les espera una próxima comparecencia ante el juez el 17 de marzo. Mientras, está previsto que Maduro permanezca en el centro de detención de Brooklyn, conocido por su dureza. De hecho, algunos jueces rechazan enviar allí a los procesados por las duras condiciones.

Tras esto se espera un juicio prolongado. Los cuatro delitos que se le imputan a Maduro y a Flores, que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, podrían acarrear entre 30 años y la cadena perpetua.

Con las manos engrilletadas y una leve cojera

Como si del delincuente más buscado se tratara, EEUU ha retransmitido en vivo con todo detalle el traslado de Maduro. Desde que le sacaban del centro de detención, junto a la primera dama de Venezuela, escoltados ambos por un amplio despliegue policial. Dejaban atrás la prisión de Brooklyn en un vehículo blindado.

Momentos después, Maduro se bajaba con las manos engrilletadas y con una leve cojera, de la que ya se quejó cuando fue secuestrado por las fuerzas especiales estadounidenses. Y siempre bien de cerca, le seguía su mujer, Cilia Flores. A duras penas, Maduro ha podido salir del furgón policial para hacer el primer cambio de vehículo. Se subieron a un coche negro y pusieron rumbo a su siguiente parada: un helipuerto de Nueva York.

Su camino continuó, esta vez por aire, hacia el tribunal en Manhattan que les juzgará. En ese momento fue a ella a la que enseñaron primero, pero Maduro siguió siendo el gran protagonista del 'show' típicamente estadounidense. Con varios militares del brazo, se aproximaron los dos al helicóptero que les sirvió como transporte hacia la isla. Y el venezolano seguía cojeando.

El paseo en helicóptero hasta Manhattan acababa así. Al tocar tierra era Maduro el primero en salir. Un traslado por tierra y por aire al más puro estilo Hollywood, como todo lo que rodea a esta operación. Ya en Manhattan, salir le ha costado por una cojera ya más evidente y a los agentes de la DEA se les ha visto ayudando a Maduro.

Y del helicóptero derechitos al furgón, en el que ambos han recorrido las calles de Nueva York y han entrado marcha atrás al tribunal federal para llegar ante la justicia y enfrentarse a los cargos de narcotráfico, terrorismo y corrupción, de los que se han declarado inocentes y rechazado la fianza. Lo que les queda a largo plazo es un juicio mediático que seguro que será bastante complejo.

