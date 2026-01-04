Rubio afirma que EEUU va a "evaluar" a Delcy Rodríguez y descarta a Machado como líder

¿Qué ha dicho? El secretario de Estado de EEUU ha argumentado que no fue la líder opositora quien contó con los apoyos en las anteriores elecciones, sino que fue Edmundo González.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha liderado la operación que culminó con la detención de Nicolás Maduro en Venezuela. En entrevistas para 'NBC' y 'CBS', Rubio explicó que EE.UU. no está "en guerra" con Venezuela, pues su único objetivo era capturar a Maduro, y aseguró que no hay tropas estadounidenses en el país. Rubio destacó la importancia de dirigir la transición en Venezuela y advirtió sobre el enfoque en las autoridades cubanas. También justificó que solo se detuviera a Maduro y su esposa, señalando la dificultad de la operación. Además, comentó que evaluarán a Delcy Rodríguez como nueva líder venezolana.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, parece ser el que ha liderado la operación contra Venezuela que ha terminado con la detención de Nicolás Maduro, según apuntan diferentes medios en Estados Unidos. Y él mismo ha sido el encargado de dar más información de la situación con el país latinoamericano, ese con el que dice que no está "en guerra" aunque vaya a "evaluar" los pasos de Delcy Rodríguez como nueva líder venezolana.

Rubio ha realizado este domingo dos entrevistas, una para la cadena 'NBC' y otra para la 'CBS'. Y, durante las mismas, ha dado más detalles de la incursión en Caracas y de la actual situación con Venezuela. Según el secretario de Estado, EEUU no está "en guerra" con Venezuela después de haber cumplido su único objetivo en el territorio, la detención de Maduro.

De hecho, ha desvelado que Estados Unidos no mantiene tropas en territorio venezolano: "No tenemos fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela". A ello, ha añadido que "solo estuvieron durante un par de horas para capturar a Maduro" y desde entonces no hay soldados en Venezuela.

Aunque no esté en guerra con ellos, sí ha remarcado la importancia de dirigir la transición en Venezuela "por el bien" de ambos países, y ha avisado de que el Gobierno estadounidense se está centrando ahora en las autoridades cubanas, que considera "un gran problema".

Por otro lado, en el encuentro que ha mantenido en 'CBS', Rubio ha explicado por qué en la operación contra Venezuela solo se detuvo a Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores. "No es fácil aterrizar helicópteros en medio de la base militar más grande del país. El tipo vivía en una base militar, aterrizar en tres minutos, derribar su puerta, agarrarlo, esposarlo, leerle sus derechos, subirlo a un helicóptero y salir del país sin perder a ningún estadounidense ni a ningún activo estadounidense. No es una misión fácil", ha sentenciado.

Para Rubio, es "absurdo" cuestionar por qué el Ejército estadounidense no actúo en otros cinco lugares al mismo tiempo cuando el objetivo era Maduro. Ahora bien, también ha afirmado que van a "evaluar" a Delcy Rodríguez y sus pasos como nueva líder del país después de que el Supremo de Venezuela ordenase que asumiera la Presidencia en Venezuela.

"Vamos a hacer una evaluación basada en lo que hacen, no en lo que dicen públicamente", ha expresado, al tiempo que ha descartado a María Corina Machado como líder del país, ya que, ha dicho, no fue ella quien contó con los apoyos en las anteriores elecciones, sino que fue Edmundo González.

