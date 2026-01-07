Ahora

Los detalles del arresto

Maduro y Cilia Flores resultaron heridos al intentar huir: ambos comparecieron ante el tribunal con lesiones visibles

Los detalles Los daños físicos se habrían producido al impactar el líder venezolano con el marco de la puerta de seguridad del búnker al que intentó acceder para escapar de los soldados estadounidenses.

El líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban arrestarlos, según informó la cadena 'CNN'. Varios funcionarios de la Administración de Donald Trump celebraron una reunión con legisladores estadounidenses a quienes informaron sobre cómo se produjo la captura de la pareja presidencial y las posibles lesiones que podrían haberse causado mientras huían. Flores habría resultado herida tras golpearse la cabeza mientras huía junto a su marido.

Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y un primer golpe habría provocado un efecto en cadena, según informaron los funcionarios. Los operadores de la Fuerza Delta de Estados Unidos los detuvieron y les brindaron los primeros auxilios tras ser extraídos del complejo, según las fuentes.

Ambos comparecieron ante el tribunal el lunes con daños físicos visibles, y el abogado de Flores declaró al juez que ella "sufrió lesiones importantes" durante su secuestro. "Además, se cree que podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas", añadió. El letrado solicitó una radiografía y una evaluación física completa para garantizar su salud en el futuro.

Flores se tambaleó y agachó la cabeza en ocasiones durante la audiencia, y Maduro tuvo dificultades para sentarse y levantarse en algunos momentos, según reporteros presentes en la vista. Los bocetos de Flores en la sala la mostraban con vendas en la cabeza. Los funcionarios del gobierno que informaron a los legisladores describieron la lesión en la cabeza de Flores como leve, según informaron fuentes a CNN.

Algunos miembros de la Fuerza Delta resultaron también heridos durante la operación como resultado de un gran tiroteo que se desató con una fuerza cubana de reacción rápida estacionada cerca del complejo de Maduro, según los funcionarios del gobierno. Los soldados fueron alcanzados por balas y metralla, pero sus heridas no ponen en peligro su vida y se espera que se recuperen por completo, reiteraron los funcionarios.

Maduro y su esposa permanecen encarcelados en Nueva York, donde han sido puestos a disposición de un juez federal acusados de varios delitos relacionados con el narcotráfico de los que se han declarado inocentes.

