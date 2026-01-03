Primera imagen de Nicolás Maduro detenido: el líder venezolano, con esposas y los ojos tapados

Los detalles En la instantánea se puede observar al dirigente de Venezuela esposado y con una especie de chándal gris. Ha sido el propio Trump quien ha compartido la foto en redes sociales.

Estados Unidos ha lanzado una ofensiva en Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La operación, liderada por Donald Trump, culminó con la publicación de una imagen de Maduro como prisionero a bordo del buque USS Iwo Jima, esposado y custodiado por agentes de la DEA. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que ambos enfrentan cargos de narcoterrorismo y serán juzgados en Nueva York. Bondi agradeció a Trump y a las Fuerzas Armadas por la operación, destacando que se exigirá justicia en nombre del pueblo estadounidense.

Estados Unidos ha atacado Venezuela. Ha atacado Caracas, la capital del país, y otros puntos del mismo en una ofensiva que ha terminado con la captura de Nicolás Maduro y de su mujer Cilia Flores. Tras la misma, ha aparecido la primera imagen del dirigente venezolano como prisionero estadounidense. Como prisionero de Donald Trump.

Un Trump que ha compartido la instantánea de Maduro a bordo del buque USS Iwo Jima. En la misma se puede ver al dirigente venezolano esposado, sujetando una botella de agua, con los ojos tapados y una especie de chándal gris. Tras él, agentes de la DEA.

Al venezolano y a su mujer, tal y como ha informado Pam Bondi, fiscal general del Estado de EEUU, se les acusa de narcoterrorismo y serán juzgados en territorio estadounidense. Los dos están ya imputados en Nueva York.

Así lo ha expresado Bondi en X: "Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladores y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EEUU", ha expuesto.

Además, ha añadido que tanto él como su mujer "pronto se enfrentarán a la ira de la justicia de EEUU en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

Bondi, en ese sentido, ha querido "agradecer al presidente Trump su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo de EEUU". "Quiero expresar un enorme agradecimiento a nuestras valientes Fuerzas Armadas, que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.