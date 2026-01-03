Trump asegura que EEUU liderará Venezuela "hasta que se pueda hacer una transición justa"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense dice que tiene candidatos para gobernar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y asegura que no será María Corina Machado. "No tiene el respeto de su país para gobernar", sentencia.

Estados Unidos ha bombardeado Caracas y otros puntos de Venezuela, capturando a Nicolás Maduro y su esposa, quienes serán juzgados en Nueva York por narcotráfico. Donald Trump, en una declaración desde Mar-A-Lago, calificó la operación como un "asalto espectacular" comparable a la II Guerra Mundial, destacando el poderío del ejército estadounidense. Maduro fue trasladado al USS Iwo Jima, confirmando su llegada a Nueva York para enfrentar cargos. Trump criticó a Maduro como líder de una red de narcotráfico y prometió liderar la transición en Venezuela hacia la paz y libertad, asegurando que las tropas estadounidenses están en el terreno para garantizar estabilidad. El presidente también advirtió sobre posibles ofensivas futuras y lanzó un mensaje al presidente Gustavo Petro sobre la producción de cocaína.

Estados Unidos ha cumplido con sus amenazas. Los estadounidenses, tras varios meses avisando, han bombardeado Caracas y otros puntos de Venezuela en una operación que ha acabado con la captura de Nicolás Maduro y de su mujer, que serán juzgados por delitos de narcotráfico en suelo de EEUU. Donald Trump, en una comparecencia ante los medios en Mar-A-Lago, ha calificado todo como un "asalto espectacular nunca visto desde la II Guerra Mundial".

"Bajo mi dirección se ha llevado a cabo una operación militar en Caracas, en la capital de Venezuela, con un poder sobrecogedor. Ha sido un asalto espectacular como nunca antes se ha visto desde la II Guerra Mundial para sacar al dictador Maduro y exponerlo a la Justicia. Ha sido impresionante. Es el mayor despliegue de la historia de EEUU", ha afirmado.

Y es que Trump ha presumido de Ejército, del que dice es "de los más fuertes del planeta": "Tenemos que agradecerles todas las noches que han estado ensayando y practicando. Nuestro país nunca había logrado hacer algo así, incluso si miras a Afganistán o al Gobierno de Jimmy Carter. Vamos a respetados como nunca antes".

"Sabían que teníamos muchos buques fuera y que estaban esperando. Han actuado rápidamente. No creo que podáis ver lo que yo vi, pero estoy muy impresionado", ha insistido Trump sobre la operación militar contra Maduro.

Maduro, esposado

Un Maduro que va a bordo del USS Iwo Jima, tal y como ha confirmado Trump en redes sociales compartiendo una foto del líder venezolano, que aparece esposado y con los ojos tapados: "Él y su mujer tendrán que comparecer en el Tribunal del distrito sur de Nueva York por narcoterrorismo contra EEUU y sus ciudadanos. Se ha dado un golpe contra el 97% de las drogas que venían desde el mar y que venían mayormente de un lugar llamado Venezuela".

"Maduro y su mujer están en un buque que les va a llevar directos a Nueva York. Ha sido sobrecogedora la evidencia de sus crímenes. Él ya no es presidente de Venezuela, tras esa campaña de violencia, de terror y de perversión contra EEUU", ha compartido Trump.

El presidente republicano, en sus palabras, ha acusado al "dictador ilegítimo Maduro" de ser "el líder de una gran red de narcotráfico que ha sido mortífera": "Lo hemos visto en los últimos años en EEUU con el cartel de Los Soles, que ha sido bastante mortal. Ahora tanto él y su mujer van a asumir la responsabilidad de todo esto en tierra estadounidense".

"Vamos a liderar Venezuela"

Trump ha hablado también sobre el futuro del país sudamericano una vez capturado Maduro: "Vamos a liderar Venezuela hasta el momento en que se pueda hacer una transición justa".

"No queremos que nadie más se meta de por medio. Vamos a liderar el país hasta que llegue el momento. Queremos la paz y la libertad en Venezuela", ha expuesto Trump, que ha afirmado que los venezolanos que viven en EEUU "ya no sufrirán más".

El presidente ha confirmado que hay "tropas de EEUU en el terreno": "No me importa decirlo. Vamos a asegurarnos de que el país tiene un poder y a alguien al mando de forma en que sea beneficiosa. Podíamos haber hecho todo de forma en que hubiera muchos muertos, pero no hemos perdido nada".

"Estamos listos para liderar el país de forma correcta. Biden no ha hecho nada durante estos años pero nosotros sí lo haremos. Ahora estamos viendo y designando cargos, hablando con personas y con gente seria. Será un liderazgo que durará bastante tiempo. Antes nuestro país estaba muerto, ahora somos los que mejor lo estamos haciendo. Veremos quién puede liderar Venezuela y trataremos de ganar dinero para la gente y darles una gran vida", ha insistido Trump.

En ese sentido, Trump ha expresado serias dudas sobre María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, al considerar que no cuenta con el "respeto" de Venezuela: "Creo que sería muy difícil para ella ser la líder sin tenerlo, pero es una mujer muy agradable".

Sobre quien sí ha hablado, sin repudiarla, es sobre Delcy Rodríguez, vicepresidente de Venezuela: "La eligió Maduro, pero ya veremos. Marco Rubio está trabajando directamente en eso, teniendo una conversación con ella. Quiere hacer lo necesario para hacer a Venezuela grande otra vez".

El republicano, además, ha avisado sobre lo que estaba por llegar en caso de que este primer ataque no hubiera salido como estaba esperado: "Estábamos preparado para una segunda ofensiva. Iba a ser más grande, bastante más grande. Seguramente no sea necesario".

En sus palabras ante la prensa ha hablado sobre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y le ha lanzado un aviso: "Tiene muchas fábricas donde se hace cocaína y la manda a EEUU. Tiene que echar un ojo a su trasero".

Hegseth: "Paz a través de la fuerza"

Por su parte, Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU, ha hablado de la operación militar en Venezuela y ha afirmado que "no hay país en el mundo capaz de llevar a cabo ese tipo de intervención".

"Esto es América primero. Es la paz a través de la fuerza y EEUU está orgulloso de ayudar a que esto ocurra. Bienvenidos a 2026, América ha vuelto con el mandato de Trump", ha expuesto en Florida.

