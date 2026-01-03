Ahora

Trump ataca Venezuela

Los Delta Force, la unidad de élite de EEUU que persiguió a Sadam Huseim y a Pablo Escobar y que ha capturado a Maduro

Los detalles Creado en 1979, como equipo de rescate, el grupo militar surge por el aumento de atentados terroristas internacionales. Desde entonces, se han encargado de llevar a cabo operaciones especiales, misiones de alto riesgo no solo en la lucha antiterrorista, también en rescates de rehenes o capturas de objetivos de gran valor para Estados Unidos.

Los Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense, han sido los encargados de llevar acabo este sábado la operación en Venezuela que ha culminado con la detención de Nicolás Maduro. Algunos de los hombres más preparados y entrenados del mundo. Y los encargados, esta madrugada, de capturar a Maduro y su mujer.

Aunque las misiones de los Delta Force son de alto secreto y rara vez se reconocen sus éxitos públicamente, estos soldados de alto nivel participaron en la persecución del dictador iraquí Sadam Husein, en la búsqueda del narcotraficante Pablo Escobar y en la del dictador panameño Manuel Noriega.

Los Delta Force también cuentan con una amplia experiencia en Irak Hazañas que les han otorgado un gran reconocimiento nacional y hasta, algunas de ellas, se han llevado a la gran pantalla. Es Argo, el largometraje dirigido y protagonizado por Ben Affleck que ganó el Óscar a mejor película. Está Basada en la Operación Garra de Águila, una de las primeras misiones de los Delta Force, que consistió en el rescate de rehenes de la Embajada estadounidense en Irán en 1980.

Tampoco faltan los videojuegos, que permiten ponerse en la piel de estos soldados de élite. Los mismos capaces de entrar y salir de un país sin dejar rastro llevándose a su presidente en un buque a Estados Unidos, donde será juzgado.

