El Ejército de Venezuela avala la presidencia de Delcy Rodríguez: "La patria continúa"

El contexto "La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática del país y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz es nuestro puerto, es nuestro puerto decía Bolívar", ha afirmado el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha asegurado que las Fuerzas Armadas respaldan la continuidad constitucional del país, apoyando a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Padrino ha destacado la unidad con el pueblo para mantener la democracia y ha respaldado el decreto del estado de conmoción exterior. Ha llamado a la población a no caer en la guerra psicológica y a retomar sus actividades. Además, ha denunciado el asesinato de los escoltas de Maduro durante su captura y ha subrayado la activación total del espacio geográfico venezolano para enfrentar la agresión.

El ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, ha comparecido este domingo en rueda de prensa y ha subrayado que las Fuerzas Armadas garantizan la continuidad constitucional avalando a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones tras la captura del presidente Nicolás Maduro la madrugada de este sábado en una incursión estadounidense.

"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz es nuestro puerto, es nuestro puerto decía Bolívar", ha afirmado Padrino en una comparecencia ante la población. "Así que la patria continúa", ha remachado.

En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que ha avalado la declaración del estado de conmoción exterior y designa a Delcy Rodríguez como encargada de las funciones de la Jefatura del Estado.

"La decisión de la Sala Constitucional (...) designa a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes, y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela", recuerda Padrino. "Respaldamos plenamente el Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito", ha remachado.

Asimismo, Padrino ha subrayado que "el Gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país" y las Fuerzas Armadas "continuarán empleando todas sus capacidades disponibles para la seguridad, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz".

Así, Padrino ha emplazado a la población a "no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo" por parte de Estados Unidos y "retomar las actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas en los próximos días". "La patria debe encaminarse sobre su riel constitucional", ha subrayado.

El máximo responsable del Ministerio de Defensa ha puesto en valor que está previsto para este lunes, 5 de enero, la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional. "Desde aquí ya aplaudimos ese acto", ha afirmado antes de elogiar este órgano legislativo como "centro democrático del debate político por excelencia, por antonomasia".

Asesinato a "sangre fría" de escoltas

Padrino ha dado un nuevo dato sobre el asalto de las fuerzas especiales estadounidenses en el que fue capturado Maduro el pasado sábado de madrugada: los militares norteamericanos mataron "a sangre fría" a gran parte de los escoltas del dirigente.

Los militares se llevaron a Maduro "luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes".

Padrino ha informado además de la activación en la totalidad del espacio geográfico venezolano "en perfecta fusión popular-militar-policial, la apuesta en completo apresto operacional a fin de integrar los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.