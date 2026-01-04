Nuevo órdago de Trump a Venezuela, ahora contra Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, pagará un precio mayor que Maduro"

¿Qué ha dicho? En una conversación con 'The Atlantic', el republicano ha afirmado que el país latinoamericano podría no ser el último territorio en el que intervengan: "Sin duda necesitamos Groenlandia".

Donald Trump sigue vigilando de cerca a Venezuela, incluso tras la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Ha lanzado una advertencia a Delcy Rodríguez, futura presidenta venezolana, asegurando que si no actúa correctamente, enfrentará consecuencias mayores que Maduro. Este mensaje contrasta con sus declaraciones conciliadoras previas, donde afirmaba que Rodríguez estaba dispuesta a colaborar para mejorar Venezuela. Marco Rubio, secretario de Estado, también ha señalado que evaluarán las acciones de Rodríguez. Trump minimiza las dificultades de reconstruir Venezuela, calificándolo como un país fallido. Además, ha mencionado posibles nuevas incursiones militares, destacando su interés en Groenlandia para defensa, a pesar de la resistencia de sus habitantes.

Donald Trump no va a dejar de mirar de mirar a Venezuela por mucho que ya tenga a Nicolás Maduro en una prisión de Estados Unidos. De hecho, sigue muy atento lo que pasa en el país latinoamericano hasta el punto de haber lanzado una advertencia a Delcy Rodríguez, quien será la nueva presidenta del país, solo un día después de la intervención militar que ordenó.

El presidente de Estados Unidos ha asegurado en una conversación con 'The Atlantic' que si Delcy Rodríguez "no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro". Un contraste con las palabras más conciliadoras que reproducía durante la rueda de prensa de este sábado en la que afirmaba que la venezolana "está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande".

Aunque, claro está, entre la rueda de prensa y esta conversación con el citado medio de comunicación tuvo lugar la comparecencia de la futura nueva presidenta venezolana en la que sentenció que Venezuela estaba "preparada para defender nuestros recursos" y exigió la liberación "inmediata" de Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, también ha asegurado este domingo que van a "evaluar" las acciones de quien tomará el poder en Venezuela este lunes: "Vamos a hacer una evaluación basada en lo que hacen, no en lo que dicen públicamente".

Una clara amenaza a la que Trump ha restado importancia asegurando que no tiene un difícil trabajo por delante teniendo en cuenta cómo ha dejado la nación Maduro: "Ya saben, la reconstrucción allí y el cambio de régimen, como quieran llamarlo, es mejor que lo que tienen ahora.No puede empeorar".

"Reconstruir no es malo en el caso de Venezuela. El país se ha ido al infierno. Es un país fallido. Es un país totalmente fallido. Es un desastre en todos los sentidos", ha añadido.

Y, al ser preguntado sobre si el cambio de régimen en Venezuela sería diferente a las otras incursiones militares que ha realizado Estados Unidos, como Irak, Trump ha preferido cargar contra George W. Bush: "Yo no fui a por Irak. Eso fue Bush. Tendrán que hacerle esa pregunta a Bush, porque nunca debimos haber intervenido en Irak. Eso desencadenó el desastre en Oriente Medio".

Además, el republicano ha reiterado la justificación de esta operación como una lucha contra el narcotráfico y no solo por "cuestiones geográficas".

Nuevas incursiones

Según Michael Scherer, el periodista con el que ha conversado, Trump estaba de "muy buen humor". De tanto, que no dudó en abrir la puerta a otras operaciones militares: "Sin duda, necesitamos Groenlandia". Y, como justificación, ha descrito el territorio danés como una zona "rodeada de barcos rusos y chinos"

Marco Rubio ya indicó este sábado que el mundo debía de tomar nota de lo ocurrido con Venezuela: "Cuando dice que va a hacer algo, cuando dice que va a abordar un problema, lo dice en serio".

Y, como Trump ha afirmado en reiteradas ocasiones, Groenlandia es un objetivo. Uno que se resiste, ya que los habitantes de la enorme isla han rechazado las ambiciones estadounidenses, pero Trump abre también la puerta a que en el territorio autónomo danés se fijen en lo ocurrido: "Tendrán que analizarlo ellos mismos. Realmente no lo sé. Sabes, no me refería a Groenlandia en ese momento. Pero sí necesitamos Groenlandia, sin duda. La necesitamos para la defensa".

