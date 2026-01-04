De estar durmiendo en su habitación al "infierno en la tierra": el minuto a minuto de las últimas 48 horas de Maduro

El contexto El líder venezolano se encuentra ahora recluido en un centro penitenciario de Brookyln después de haber sido capturado y transportado hasta Estados Unidos tras una operación militar que le pilló por sorpresa.

Nicolás Maduro fue capturado por el Ejército de Estados Unidos en una operación sorpresa en su residencia cerca de Caracas. La CIA había infiltrado a alguien en su círculo cercano desde agosto, recopilando información detallada sobre sus movimientos. A las 2:01 a.m., las luces de Caracas se apagaron y, en tres minutos, la Delta Force entró en su refugio. La "guardia cubana" fue eliminada y a las 4:29 a.m., Maduro y su esposa estaban en un buque rumbo a Nueva York. Trump publicó una foto de Maduro esposado. Ahora, Maduro espera juicio en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Nicolás Maduro ha vivido unas últimas 48 horas convulsas. El líder venezolano descansaba plácidamente en su residencia a las afueras de Caracas cuando el Ejército de Estados Unidos le sorprendió, le capturó junto con su mujer, lo llevó a Nueva York y de allí a la cárcel de Brookyln conocida como el "infierno en la tierra".

Aunque no lo supiera, para él todo comenzó este pasado mes de agosto, cuando la CIA ya tenía presencia en Venezuela según varios medios estadounidenses. Allí habría una persona infiltrada en el círculo cercano de Maduro que informaba de la rutina detallada del presidente. O como dijo el general Dan Caine en una rueda de prensa, sabían "cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué vestía y cuáles eran sus mascotas".

A las 2:01 de la madrugada hora local, las luces de Caracas se apagaron y, en solo tres minutos, los soldados de la Delta Force llegaban a la estancia donde se encuentran Maduro y su esposa tratando de encerrarse en una habitación del pánico.

Por ende, las fuerzas estadounidenses están dentro de la conocida como Casa de los Pinos, un refugio de 15.000 metros cuadrados con cinco niveles subterráneos, situado en alguna parte de esta zona montañosa a las afueras de Caracas y custodiada por la llamada guardia cubana.

Esa misma que Antonio García Ferreras explicaba en primicia en laSexta Xplica que fue "prácticamente en su totalidad" eliminada. Dos horas y media después, a las 4:29, tanto Maduro como su mujer ya están en el buque estadounidense de camino a Nueva York. Y el presidente Trump, que ha observado todo desde una cámara aérea en su residencia privada de Florida, publica la primera foto de Maduro.

Él y su mujer son los únicos detenidos pese a que otros ministros del país también estaban acusados. Para Marco Rubio, esto se debe a la dificultad de la operación: "No es fácil aterrizar helicópteros en medio de la base militar más grande del país. El tipo vivía en una base militar, aterrizar en tres minutos, derribar su puerta, agarrarlo, esposarlo, leerle sus derechos, subirlo a un helicóptero y salir del país sin perder a ningún estadounidense ni a ningún activo estadounidense. No es una misión fácil".

Y como el número uno de la lista era Maduro, la imagen codiciada era precisamente la que se produjo, la de la llegada de Maduro a territorio estadounidense esposado y en chanclas. Todo retransmitido en vivo ante los ojos de los estadounidenses.

Del avión fue al helicóptero que le esperaba para ir a las oficinas de la DEA, la agencia estadounidense antidroga. Allí, el líder venezolano tenía ánimo hasta para felicitar el año. Una foto con los pulgares en alto y de ahí al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, ese conocido como el "infierno en la tierra" y en el que estará hasta que sea juzgado por narcotráfico y posesión de armas.

