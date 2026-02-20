Marlaska llama al abogado de la víctima del exDAO y le propone abrir un canal directo de escucha

Entre líneas Según ha podido saber laSexta, el ministro del Interior se ha puesto a disposición de la mujer que ha denunciado a José Ángel González por agresión sexual y le ha trasladado todo su apoyo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contactó con el abogado de la víctima de agresión sexual por parte del exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, comprometiéndose a apoyar y escuchar a la víctima. Esta acción se produce tras la polémica generada por la denuncia y las críticas de la oposición, que pedían la dimisión de Marlaska, acusándolo de encubrir el caso. A pesar de las acusaciones, Marlaska ha negado conocer los hechos previamente y ha contado con el respaldo del Ejecutivo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también se puso a disposición de la víctima. La denuncia detalla cómo González usó su posición para agredir y acosar a su subordinada, lo que ha sido respaldado por pruebas contundentes, incluyendo una grabación de audio.

Tres días después de que se hiciera pública la acusación de agresión sexual contra el ya exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha llamado por teléfono al abogado de la víctima, Jorge Piedrafita. Según ha podido saber laSexta, Marlaska se ha puesto a disposición de la víctima en todo lo que necesite, le ha pedido al letrado que le traslade todo su apoyo y le ha propuesto abrir un canal directo de escucha para que le traslade todas las inquietudes con respecto a su situación.

Todo ello después de que se haya conocido un nuevo caso de acoso laboral contra el exDAO y tras días de constate polémica y de las peticiones del PP de dimisión. Es más, este mismo viernes, los 'populares' han vuelto a agitar el avispero con un mensaje en redes sociales en el que se enrocan con sus acusaciones. "Si no conocía la acusación contra el DAO, incompetente. Si la conocía, encubridor. Marlaska dimisión", reza el tuit compartido.

La reacción de los de Alberto Núñez Feijóo no es nueva. Marlaska aseguró tras conocerse la denuncia que no sabía del caso de antemano y que dimitiría "si la víctima no se ha sentido protegida", aunque desde el PP no dudaron en señalar de pleno al ministro, pidiendo en tromba que dejara su cargo e incluso asegurando que daba "náuseas verle sentado en el banco azul". En palabras de los 'populares' durante la pasada sesión de control al Gobierno, el ministro del Interior era conocedor de los hechos e incluso le acusaban de taparlo.

Un día después, desde el PP bajaban un poco el tono y, aunque seguían pidiendo su dimisión, ya no se atrevían a insistir en que Marlaska había tapado los hechos presuntamente cometidos por el 'número dos' de la Policía Nacional. "No sabíamos nada hasta ayer, si lo hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento, habría pedido la renuncia o habría procedido al cese inmediato (del jefe del DAO)", insistía el martes Marlaska, que ha tenido el apoyo del Ejecutivo con respecto a este extremo. Como la vicepresidenta María Jesús Montero, que ha insistido este viernes en que el titular de Interior desconocía los hechos y que lo que dice el PP "es falso".

Por su parte, Piedrafita aseguraba este jueves que la idea de que la dimisión de Marlaska dependiera de si se había sentido protegida o no, como indicó el propio ministro, suponía trasladar a la víctima "un peso que no le corresponde". "Ella debe estar protegida y tranquila y nosotros lo que vamos a hacer en la instrucción es investigar qué se hizo o qué se falló", señaló.

"Esa es la actuación de un ministro"

También este jueves, el letrado de la denunciante recibió la llamada de la ministro de Igualdad, Ana Redondo, que al igual que Marlaska se puso a disposición de la víctima. "Creo que esa es la actuación de un ministro, no lo que ha hecho Marlaska", insistía Piedrafita. Una suerte de llamada a la acción que finalmente parece haber llevado al ministro del Interior a contactar con él.

El martes por la tarde, José Ángel González presentaba su dimisión tras hacerse pública la querella. En la misma, se especifica cómo el ya exDAO, aparte de agredirla sexualmente tras llevarla hasta una vivienda con falsos pretextos, hizo uso de posición de poder sobre su subordinada para hacerle la vida un infierno.

De hecho, él habría usado en todo momento su posición superior, según constatan las pruebas presentadas por la víctima. Tras la violación, de la que incluso hay una grabación de audio, las coacciones contra la mujer fueron constantes, lo que le llevó a una baja laboral. Las pruebas contra el exDAO son absolutamente demoledoras.

Por otro lado, desde este viernes, la inspectora que ha interpuesto la denuncia cuenta con protección policial puesta por el Ministerio del Interior tras denunciar acoso después de la filtración de su identidad y número de teléfono personales en chats policiales. Piedrafita aseguraba este jueves que la mujer "está aterrorizada" tras recibir decenas de llamadas de acoso.

