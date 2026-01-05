Bruselas pide una transición en Venezuela que incluya a Corina Machado y Edmundo González

Fotografía de archivo del 30 de julio de 2024 de la líder opositora María Corina Machado junto al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, durante un acto en Caracas (Venezuela).

¿Qué ha dicho? "Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado", ha dicho la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

La Comisión Europea ha pedido este lunes una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González, después de que Estados Unidos capturase el sábado a Nicolás Maduro.

"Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado", ha dicho la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Hipper defiende que los dos líderes opositores merecen dirigir la transición democrática por "haber luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos", y por haber liderado en 2024 un movimiento "pacífico" que fue apoyado por "millones de venezolanos que les votaron".

En este punto, ha indicado que "los próximos pasos" tras la intervención de Washington en Caracas se deben centrar "en el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado".

*Noticia en ampliación.