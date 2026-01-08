Última hora en Venezuela, en directo | Trump advierte que la intervención de EEUU en Venezuela podría durar años

Cuerpo asegura que Repsol es "una empresa crucial para la estabilidad de Venezuela" El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, manifestó este jueves que Repsol es "una empresa crucial para la estabilidad de Venezuela", ya que se encarga de la explotación del yacimiento de gas y es "esencial" para proporcionar el suministro eléctrico del país. Repsol, al igual que otras empresas españolas, cuenta ya con un largo recorrido en Venezuela y resulta "estructuralmente importantes", como señaló el ministro en una entrevista en 'RNE', recogida por Servimedia. Cuerpo enfatizó que Repsol tiene "muy buena relación" con las autoridades venezolanas y también con las estadounidenses, "puesto que han estado en el régimen anterior, en un régimen de sanciones petrolíferas a Venezuela". Servimedia Compartir en X

Machado afirma que al "régimen" de Venezuela "le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo" La opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha afirmado que el proceso abierto en Venezuela tras el ataque ejecutado el 3 de enero por Estados Unidos, que se saldó con decenas de muertos y la captura del presidente, Nicolás Maduro, es "irreversible", antes de agregar que "es al propio régimen a quien le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo", aunque no ha entrado a valorar la decisión de Washington de situar como presidenta interina a Delcy Rodríguez. "El objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible. Es una situación totalmente inestable", ha sostenido en una entrevista al portal venezolano La Patilla, en la que ha vuelto a reclamar "la liberación de todos los presos políticos" en el país sudamericano. Europa Press Compartir en X

Trump asegura que la intervención de EEUU sobre Venezuela podría durar años En una entrevista en 'The New York Times', el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que "solo el tiempo dirá" durante cuánto tiempo Estados Unidos pretende controlar Venezuela. "Usaremos petróleo y lo recibiremos. Bajaremos los precios del petróleo y le daremos dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente", afirma. Compartir en X

Una llamada entre Petro y Trump rebaja las tensiones diplomáticas entre Colombia y EEUU La llamada telefónica que tuvieron este miércoles los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, rebajó las tensiones diplomáticas entre ambos países, que se habían profundizado desde el sábado pasado con la detención en Caracas del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos destacaron el "tono constructivo" de la conversación, que se prolongó por una hora y puso fin, al menos de momento, a una escalada verbal en la que Trump incluso afirmó que le sonaba bien hacer en Colombia una operación como la que terminó con la captura de Maduro. Al intervenir en una manifestación en Bogotá que había convocado "en defensa de la soberanía" tras las amenazas de Trump, el presidente colombiano aseguró: "En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro". Más información: Trump y Petro se reunirán en la Casa Blanca tras una llamada que rebaja la tensión entre EEUU y Colombia Compartir en X

Los embajadores españoles en el mundo analizan hoy en Madrid la convulsa escena internacional El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura este jueves la X Conferencia de Embajadores, donde se darán cita la mayoría de los 130 embajadores españoles acreditados en todo el mundo para analizar el convulso panorama internacional, al que se ha sumado ahora la situación en Venezuela tras la operación de Estados Unidos. Bajo el lema 'España un actor global', el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reúne este jueves y mañana, viernes, a los embajadores de España en el exterior, en un foro que clausurará el rey Felipe VI, el día 9, y en el que el ministro defenderá un orden internacional basado en reglas y en el respeto de los principios democráticos frente a posiciones que apuestan "por la ley de la selva. La conferencia, que reúne todos los años a los jefes de las misiones diplomáticas en el extranjero, se celebrará en la sede del Ministerio y contará con la participación de varios miembros del Gobierno y también intervendrá en los debates, como invitado, el ministro de Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar. Durante las dos jornadas de trabajo, según un comunicado de Exteriores, participarán también los secretarios de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores; el subsecretario y los directores de AECID y el Instituto Cervantes que, junto a los embajadores, abordarán los retos de la situación política internacional. Entre ellos, la búsqueda de la paz en Ucrania y en Gaza, con soluciones "basadas en el respeto del derecho internacional", y el compromiso con la Unión Europea, un proyecto "de paz, democracia y convivencia", y la crisis sobrevenida en Venezuela después de que Estados Unidos lanzara el sábado una operación relámpago en Venezuela, capturando a su presidente, Nicolás Maduro y a su esposa, y anunciara sus planes de controlar el país. Las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de comprar Groenlandia sin descartar una acción militar y la posibilidad de que España pueda enviar tropas a Ucrania en un eventual proceso de paz, como ha planteado Sánchez tras asistir el 6 de enero a la reunión de París de la Coalición de Voluntarios, son otras cuestiones que saldrán en esta conferencia. También estarán en los debates las dos grandes citas internacionales de la política exterior española: la Cumbre Iberoamericana de Madrid y la Conferencia Internacional de Política Exterior Feminista. Con motivo de esta reunión, Albares descubrirá una placa en reconocimiento a la labor de la organización Women for Afganistan, en presencia de su presidenta, Fawzia Koofi, que también intervendrá en el acto de inauguración. Compartir en X

Petro propone un "diálogo tripartito" entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha revelado este miércoles que ha hablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a principios de esta semana y ha anunciado que impulsará un "diálogo tripartito" con Estados Unidos, en medio de las tensiones con este país tras la captura el pasado sábado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez, en un ataque sobre Caracas y alrededores en el que han muerto un centenar de personas según las autoridades venezolanas. "No podemos bajar la guardia, todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. La conozco desde el principio de todo esto la invité a Colombia", ha revelado desde la plaza Simón Bolívar de Bogotá, ante una multitud convocada por el propio mandatario contra las declaraciones de Trump sobre una potencial intervención en el país latinoamericano. En su comparecencia, Petro ha anunciado que "queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca". Asimismo, ha confirmado un próximo encuentro en Washington con su homólogo estadounidense, con quien ha mantenido una conversación telefónica de aproximadamente una hora justo antes de su discurso. En él, ha advertido de que la "crisis diplomática, llamémosla verbal por ahora" entre ambos países se debe a "los mismos responsables de tener relaciones con el narcotráfico". En este sentido, el colombiano ha reivindicado que lleva "20 años arriesgando" su vida "luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos". "Le dije [a Trump que] muchos de los políticos que han llegado al estado de Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico", ha agregado. Petro advirtió este lunes de que es capaz de retomar las armas que dejó tras su pasado guerrillero en respuesta a lo que ha tildado de "amenazas ilegítimas", después de que Trump manifestara su disposición a repetir la operación contra Maduro en Colombia, alegando que "está muy enferma, gobernada por un hombre al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos". "Tiene molinos y fábricas de cocaína", aseguró sobre su par colombiano, indicando que "no va a seguir haciéndolo mucho tiempo". Europa Press Compartir en X

Delcy Rodríguez defiende las relaciones comerciales con EEUU pese a la "mancha" que deja la captura de Maduro La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido este miércoles que el país debe mantener relaciones con "todos los países de este hemisferio", después de que haya iniciado negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo, en un contexto marcado por la intervención militar del país norteamericano y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. "Las relaciones económicas de Venezuela están diversificadas en distintos mercados en el mundo, como están diversificadas nuestras relaciones geopolíticas. Y así debe ser, es lo correcto. Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio, como las debe tener con Asia, con África, con Oriente Próximo, con Europa", ha declarado durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional para el período 2026-2031. La dirigente ha sostenido en cambio que, "quienes se han excluido" de estas relaciones con Caracas son aquellos que "se han prestado para agredir a nuestro país". "Venezuela no está en guerra. Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear", ha señalado en alusión a la operación militar de Estados Unidos del pasado sábado. Rodríguez ha defendido las relaciones comerciales con Washington pero ha reconocido que el ataque a Caracas y posterior captura de Maduro ha dejado "una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia". Al mismo tiempo ha considerado que "no es extraordinario ni irregular" que ambos países mantengan acuerdos en materia económica, alegando que "el 71% de las exportaciones venezolanas está concentrado en ocho países, y de ese 71%, el 27% el destino es Estados Unidos". En el mismo acto, ha presentado al nuevo vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, y ha reiterado el respaldo del Gobierno venezolano para impulsar la presencia de empresas venezolanas en mercados internacionales: "Los sectores productivos privados de Venezuela saben que cuentan con las políticas públicas de este Gobierno para seguir impulsando la diversificación de los mercados y garantizar que la producción nacional cruce nuestra frontera". Estas declaraciones llegan después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, haya anunciado que el Gobierno encabezado por Rodríguez entregará a Estados Unidos "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado", mientras la petrolera estatal venezolana ha confirmado el inicio de negociaciones en esta materia con las autoridades del país norteamericano. Europa Press Compartir en X

