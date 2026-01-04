Sánchez condena el ataque de EEUU a Venezuela entre críticas del PP por "elegir el comunismo" y reproches de sus socios

¿Qué están diciendo? Sumar, Esquerra, Bildu, BNG y Compromís piden la comparecencia inmediata de Albares por lo que consideran una falta de contundencia del Gobierno.

España ha condenado formalmente el ataque de Estados Unidos a Venezuela a través de un comunicado conjunto con países como Colombia, Chile y Brasil, rechazando las acciones militares unilaterales. Pedro Sánchez, en una carta a la militancia, defendió el derecho internacional y la resolución pacífica de conflictos, lo que generó críticas de figuras como Isabel Díaz Ayuso y Elías Bendodo, quienes cuestionaron su postura. Mientras el PP critica la condena de Sánchez, sus socios de Gobierno le reprochan no ser suficientemente firme. Yolanda Díaz calificó la operación como "agresión imperialista", y Sumar, junto a otros partidos, ha solicitado la comparecencia del ministro de Exteriores.

España se ha posicionado y ha condenado formalmente el ataque de Estados Unidos a Venezuela. En un comunicado conjunto, que también ha sido firmado por otros países como Colombia, Chile o Brasil, el Gobierno expresa su "rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en Venezuela".

Se trata de un posicionamiento que ya adelantó Pedro Sánchez con una carta a la militancia en la que abogaba por defender "siempre y donde sea" el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos".

Su mensaje a la militancia no tardó en provocar reacciones. Isabel Díaz Ayuso fue de las primeras en responder criticando la postura del presidente. En un mensaje en X, la presidenta madrileña reprochó que "frente al Comunismo o la Libertad, Sánchez ha elegido Comunismo".

El también popular Elías Bendodo, señaló que Sánchez "nos sitúa en el lado incorrecto de la historia". Por su parte, Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado partidario de esa acción estadounidense y ha afirmado que "estamos llamados a mostrar la ejemplaridad de la que el Gobierno no ha sido capaz".

Mientras ahora el PP critica la condena explícita de Sánchez al ataque, el sábado, sus socios de Gobierno le recriminaban justo lo contrario: que no fuese lo suficientemente firme con Donald Trump.

A las pocas horas de conocerse los ataques sobre Venezuela y la captura por parte de EEUU de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, Sánchez fue prudente y se limitó a llamar a la desescalada. Una respuesta contenida que provocó la reacción en masa de sus socios.

Por un lado, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificó la llamada 'operación resolución absoluta' como "agresión imperialista" y apuntó que EEUU había vulnerado "la Carta de Naciones Unidas y la legalidad internacional".

Además, Sumar, junto con Esquerra Republicana, Bildu, BNG y Compromís, ha pedido la comparecencia inmediata en el Senado del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ante lo que consideran una falta de contundencia del Gobierno.

