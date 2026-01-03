Delcy Rodríguez exige la "inmediata liberación" de Maduro y lanza un aviso a EEUU: "Estamos listos para defender Venezuela"

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta venezolana ha reiterado en varias ocasiones que el líder venezolano es el "único presidente" del país y ha afirmado que defenderán "sus recursos".

Venezuela ha respondido a la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos a través de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien ha exigido la "inmediata liberación" del "único presidente" del país. Rodríguez ha condenado la acción estadounidense, calificándola de "barbarie" y afirmando que Venezuela no se rendirá ni será colonia de nadie. Aunque Maduro se dirige a Nueva York para ser juzgado, la vicepresidenta insiste en que sigue siendo el líder legítimo. Ha llamado a la unidad del pueblo venezolano para defender sus recursos y ha dejado abierta la posibilidad de una solución diplomática basada en el respeto.

Venezuela ha tardado varias horas en reaccionar, pero finalmente ha llegado una respuesta a la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Ha sido en voz de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que lejos de rendirse ha exigido la "inmediata liberación" del "único presidente" del país, al tiempo que ha advertido una "respuesta" por parte de la nación latinoamericana.

La vicepresidenta, que preside el Consejo de Seguridad de la Nación de Venezuela junto a otros altos cargos del país, ha realizado un comunicado institucional en el que ha condenado el ataque perpetrado por el Ejército de Estados Unidos: "Defenderemos la dignidad de un pueblo que no se entrega. Que no se rinde. Que no va a ser colonia de nadie. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie".

Aunque Maduro está camino de Nueva York para ser juzgado, Delcy Rodríguez ha reiterado en varias ocasiones que sigue siendo "el único presidente de Venezuela": "Estamos llamando a la defensa de la vida. Que no se quede solo ni un solo venezolano. A los extremistas que han promovido esta agresión armada, la historia y justicia se lo hará pagar. El pueblo venezolano sufre. Está indignado por el secuestro de Maduro, único presidente, y la primera dama".

"Toda Venezuela está unida para garantizar los bienes y servicios de nuestro pueblo. Se activa toda Venezuela y el decreto ya suscrito por Maduro, el único presidente de Venezuela. Estamos listos para defender Venezuela, para defender nuestros recursos. Hoy Venezuela tiene una muy alta conciencia de lo que significan los hidrocarburos. Todo lo que esté previsto en decreto de conmoción externa se ejecute en ese momento. Aquí hay un gobierno con claridad", ha añadido.

Eso sí, también ha abierto la puerta a una salida diplomática: "Estamos dispuestos a relaciones de respeto, es lo único que aceptaremos para un tipo de razonamiento después de haber agredido nuestra amada nación. El pueblo venezolano encontrará el camino en paz, en tranquilidad, quienes tienen que acudir a la fuerza no les asiste la razón derecho a la patria, a un porvenir y felicidad social".

"Lo que hoy hicieron a Venezuela lo pueden hacer a cualquiera, tengan la certeza de que el pueblo venezolano sabrá encontrar el camino para la defensa de la paz", ha sentenciado.

No obstante, la vicepresidenta venezolana no ha hecho en ningún momento referencia a las palabras que Donald Trump le ha dedicado dos horas antes en la rueda de prensa en la que ha explicado la operación estadounidense.

