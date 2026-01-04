Capacidad para 1.200 personas y con problemas de mantenimiento muy graves: el "infierno en la tierra" en el que estará recluido Maduro en Brooklyn

Los detalles Entre los presos más conocidos que han pasado por este centro se encuentran el narcotraficante Chapo Guzmán, el rapero y productor musical Sean "Diddy" Combs o el pederasta Jeffrey Epstein.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido capturado por Estados Unidos tras un ataque perpetrado el sábado. Tras su detención, fue trasladado a Nueva York, donde será procesado y llevado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, conocido como el "infierno en la tierra". Este centro, con capacidad para 1.200 personas, es famoso por su violencia interna y problemas de mantenimiento. En 2019, sufrió un apagón de una semana y acumula 700 reclamaciones sin resolver. Además, desde 2020, seis funcionarios han sido acusados de delitos. Entre sus reclusos más notorios destacan El Chapo Guzmán y Jeffrey Epstein.

El "infierno en la tierra". Así es como se le conoce a la cárcel donde va a estar el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras el ataque que ha perpetrado este sábado Estados Unidos y que ha terminado con la captura de Maduro y su mujer Cilia Flores.

Horas después de su detención, Nicolás Maduro ha pisado suelo estadounidense. Tras esto, Maduro será trasladado en helicóptero a un lugar en la ciudad de Nueva York, donde será procesado y finalmente trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés).

El centro, ubicado en una zona industrial de Brooklyn, tiene una capacidad para 1.200 personas. En él, mueren muchos reclusos por violencia entre los presos, por eso lo llaman el "infierno en la tierra". De hecho, solamente en 2024 dos presos murieron por apuñalamiento.

Además, la cárcel tiene problemas de mantenimiento muy graves. Sin ir más lejos, en 2019 se llegaron a quedar una semana sin luz. Además, tienen unas 700 reclamaciones de arreglos que aún están sin solucionar por parte de las autoridades. Y no solo eso. Desde 2020, seis funcionarios de la cárcel han sido acusados de diversos delitos.

Entre los presos más conocidos que han pasado por este centro se encuentran el narcotraficante Chapo Guzmán, el rapero y productor musical Sean "Diddy" Combs, el narcotraficante Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros de Ecuador, o el pederasta Jeffrey Epstein.

