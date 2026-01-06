De flautista a diputado chavista: así es 'Nicolasito', el hijo de Maduro que ha mostrado su apoyo incondicional a Delcy Rodríguez

¿Por qué es importante? El propio Hugo Chávez le pidió que se alistara en el Ejército venezolano, pero él prefirió hacer carrera musical tocando la flauta travesera. Tras ser rechazado por la Universidad de Estudios Musicales, probó suerte con la Economía y, posteriormente, cuando su padre fue presidente, comenzó en la política.

Nicolás Maduro Guerra, conocido como 'Nicolasito', destacó en la apertura de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, mostrando apoyo a la presidenta Delcy Rodríguez y recordando la acusación que afecta a su padre, Nicolás Maduro, y a Cilia Flores. Vestido formalmente, expresó su confianza en el futuro del país y su deseo de reunirse con su padre. 'Nicolasito', único hijo biológico de Maduro, inició su carrera política en 2013, tras intentos fallidos en el ámbito musical y económico. Ha ocupado cargos públicos, enfrentando acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico, reflejando un historial polémico paralelo al de su padre.

Nicolás Maduro Guerra -'Nicolasito'- el hijo del líder venezolano, fue uno de los principales protagonistas durante la apertura de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela. En ella le mostró su apoyo incondicional a la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, así como recordó que su nombre también aparece en la misma acusación por la que fueron capturados su padre y Cilia Flores.

"La patria está en buenas manos, papá, pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", aseveró el lunes ante la cámara, donde compareció ataviado con traje y corbata, protagonizando la comparecencia estelar de la ceremonia. Asimismo, ratificó su apoyo a Rodríguez: "A ti, Delcy, heroína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca, cuenta conmigo".

'Nicolasito', como se le conoce popularmente, es el único hijo biológico de Maduro, pero es anterior al matrimonio con Flores. A pesar de que el propio Hugo Chávez le pidió que se alistara en el Ejército, él prefirió sustituir el fusil por la flauta travesera, algo que le valió numerosas críticas. Igualmente, probó suerte estudiando Economía tras ser rechazado por la Universidad de Estudios Musicales, pero nada de eso funcionó y cuando en 2013 su padre ocupó la presidencia, 'Nicolasito' comenzó su carrera política.

Se preparó para ser el futuro sucesor del chavismo y ocupó diversos cargos públicos como el de coordinador de la Escuela Nacional de Cine o el de diputado de la Asamblea. Por supuesto, todo envuelto en un clima de acusaciones internas de corrupción, polémicas como su famoso baile en medio de una lluvia de dólares o imputaciones de la Casa Blanca por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Con todo, ahora más que nunca, el historial paralelo de padre e hijo une más que nunca a Nicolás y 'Nicolasito'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.