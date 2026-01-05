Delcy Rodríguez jura el cargo como presidenta encargada de Venezuela "con dolor" y tacha el ataque de EEUU como una "agresión ilegítima"

Los detalles Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, ha sido nombrado presidente de la Asamblea Nacional, que ha dado inicio a la nueva legislatura.

Delcy Rodríguez ha jurado este lunes en la Asamblea Nacional de Venezuela su cargo como presidenta encargada, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. La nueva presidenta ha reivindicado la figura de Nicolás Maduro y se ha calificado a sí misma como "vicepresidenta del presidente constitucional".

"Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano después de una agresión ilegítima contra nuestra patria. Con dolor por los dos rehenes que están secuestrados", ha declarado la presidenta encargada, que ha añadido que jura "en nombre de todos los venezolanos y venezolanas".

"Por mi honor, no voy a dar descanso a mi brazo para ver a Venezuela en el destino que le corresponde como una nación libre", ha agregado.

Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, ha sido reelegido de nuevo como presidente de la Asamblea Nacional. Según ha afirmado él mismo, centrará ahora su trabajo en "tratar de traer de vuelta a Nicolás Maduro Moro".

Compuesta por 285 diputados, de mayoría chavista, la Asamblea también ha aprobado el nombramiento de Pedro Infante como primer vicepresidente y de Grecia Colmenares como segunda vicepresidenta.

Delcy Rodríguez fue nombrada presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sustitución de Maduro. Este lunes, la Asamblea Nacional ha constituido la Junta Directiva y ha instalado así el nuevo período legislativo, que durará hasta 2031. De esta manera, ha confirmado el acatamiento de la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ sobre el nombramiento de Delcy.

La hasta ahora vicepresidenta ha recibido además el visto bueno de Donald Trump para hacerse cargo del gobierno chavista, aunque también ha sido amenazada con que "si no hace lo correcto, pagará un precio mayor que Maduro". Pese a que sigue jurando lealtad a Maduro, ha asegurado que colaborará conjuntamente con EEUU por el bien de Venezuela.

En su primer mensaje como presidenta encargada, reafirmó "su vocación de paz y de convivencia pacífica" e invitó al Gobierno estadounidense a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y [que] fortalezca una convivencia comunitaria duradera".

El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Fernando Soto Rojas, ha sido el encargado de dar inicio a la sesión de la nueva Asamblea Nacional, donde se ha descubierto una fotografía de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, también detenida.

Soto Rojas ha comenzado su intervención asegurando que la nueva legislatura llega "en momentos críticos con nuestro presidente Nicolás Maduro, secuestrado". Un acto en el que no han faltado los elogios al expresidente, que ahora se enfrenta a un juicio por narcotráfico en Nueva York.

Apoyo de los Maduro a Delcy

Entre las intervenciones ha destacado la del hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, que ha lamentado que "hoy estamos con un ausente". El hijo del expresidente ha asegurado que "estamos inclaudicables para defendernos" y ha asegurado que EEUU "no secuestra a un hombre, está desafiando a una estirpe histórica".

"Si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar", ha clamado. El diputado ha denunciado que su familia "está siendo perseguida porque no nos compramos y tenemos valores chavistas" y ha aseguradp que "vamos a defender a Venezuela, mantener la paz y acompañar al país y a las familias a salir adelante".

"La mentira es el arma histórica del imperialismo, pero esta vez se encontraron con un pueblo profundamente consciente, formado gracias a Chávez y a Maduro. El pueblo Bolívar no es manipulable ni amnésico", ha declarado.

Maduro Guerra también ha declarado su "apoyo incondicional" a Delcy Rodríguez para que lleve a cabo "la tarea tan dura" que le toca y que incluye "llevar la paz a Venezuela y liberar a Maduro y a Cilia Flores".

"Cuentas con el apoyo de mi familia", ha asegurado. Al final de su intervención, se ha dirigido al expresidente, a quien ha dicho emocionado que "la patria está en buenas manos, papá".

Quién es Delcy Rodríguez

Nacida en Caracas en 1969, Delcy Rodríguez ha sido la mano derecha de Maduro durante años. Hija de un guerrillero marxista, fundador de la liga socialista, ha sido militante del chavismo desde su juventud junto a su hermano, Jorge Rodríguez.

Estudió Derecho en la Universidad de Venezuela y ha pasado por multitud de cargos del escalafón chavista. Fue ministra de Comunicación, canciller y ministra de Hacienda y Petróleo. Además, también está presuntamente involucrada en el caso Koldo.

