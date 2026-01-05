El PP insiste en que sea Edmundo González quien lidere la transición en Venezuela: "Delcy ha sido cómplice de una dictadura de corrupción"

Los detalles La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, rechaza el plan de Trump de permitir que Delcy Rodríguez asuma la Presidencia de forma interina para "colaborar" con EEUU.

El Partido Popular sostiene que Edmundo González debería asumir la presidencia de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, en lugar de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, para facilitar una transición democrática que desmantele el régimen chavista. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, celebra la caída de Maduro como un "hecho histórico" y critica la posibilidad de que Rodríguez asuma el poder, calificándola de cómplice de la dictadura. Asimismo, Cayetana Álvarez de Toledo acusa a Donald Trump de mentir al descartar a María Corina Machado como líder, asegurando que ella es la verdadera líder del pueblo venezolano.

Que Edmundo González asuma la presidencia de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. Es la postura que el Partido Popular sostiene de cara a una transición democrática que permita desmantelar el régimen chavista tras el arresto del hasta ahora presidente venezolano. Así lo ha defendido la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que ha celebrado el "hecho histórico" que supone la caída de Maduro, ya que, afirma, supone la derrota "del mal".

"La captura de Maduro es una buena noticia sin ambages porque supone, y tiene que suponer, la caída de un régimen dictatorial, represor y que ha provocado la ruina de un país", ha asegurado Gamarra en una entrevista en la Cadena Ser. No obstante, asegura que deponer a Maduro para que le sustituya su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, es insuficiente para llevar a cabo un cambio profundo en Venezuela.

"No podemos olvidar que Delcy Rodríguez no solo ha sido su mano derecha (de Maduro), sino también cómplice y protagonista de una dictadura de corrupción y represión", ha afirmado Gamarra, mostrando el rechazo del PP a la que todo apunta que sería la postura de Donald Trump, que estaría dispuesto a permitir que Delcy Rodríguez asuma la Presidencia siempre y cuando colabore con Estados Unidos.

Además, Gamarra ha recordado que, según las actas de las elecciones presidenciales de julio de 2024, quienes disponen de la legitimidad y el apoyo popular para liderar el Gobierno venezolano durante la transición democrática son Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

Álvarez de Toledo acusa a Trump de mentir

La postura de Cuca Gamarra ya fue defendida por Cayetana Álvarez de Toledo el pasado 3 de enero, pocas horas después de la captura de Nicolás Maduro, cuando Donald Trump aseguró en una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago que María Corina Machado "es una mujer muy agradable, pero no tiene ni el respeto ni el apoyo dentro del país", descartando así la opción de que la reciente ganadora del Nobel de la Paz asuma la Jefatura del Ejecutivo venezolano.

"Lo que ha dicho Donald Trump es falso. María Corina Machado es la líder indiscutible del pueblo venezolano, como bien sabe Marco Rubio", aseguró la diputada y portavoz adjunta del PP en el Congreso a través de la red social 'X'.

