Nueva imagen de Maduro con grilletes: así ha llegado al tribunal de Nueva York que lo juzgará por narcoterrorismo

Nicolás Maduro, líder venezolano, fue trasladado desde la prisión de Brooklyn al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas. Junto a su esposa, Cilia Flores, comparecerá ante el juez Alvin K. Hellerstein, de 92 años, reconocido por su extensa trayectoria judicial desde su nombramiento por Bill Clinton en 1998. Hellerstein ha presidido casos importantes, como demandas relacionadas con el 11S y abusos en Abu Ghraib. Maduro fue detenido en la operación 'Resolución Absoluta' y trasladado a Nueva York para el juicio.

Engrilletado y vigilado por hasta cinco vehículos militares y policiales. Así se ha trasladado el líder venezolano Nicolás Maduro desde la prisión de Brooklyn hasta el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde este lunes comparecerá junto a su esposa, la diputada Cilia Flores en calidad de acusado de los delitos de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Este lunes, tras pasar dos noches en Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés), en Nueva York, ambos declararán ante el juez en torno en torno a las 12:00 horas en Nueva York, las 18:00 horas en España.

Maduro fue detenido junto a su mujer en la madrugada de este sábado en una operación de Washington bautizada como 'Resolución Absoluta'. Horas después de ser capturados, ambos fueron trasladados a Nueva York.

El presidente venezolano aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, que lo trasladó a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, donde fue procesado, y llevado al centro de detención federal.

En casos similares, los acusados suelen ser presentados inicialmente ante un juez para la lectura formal de los cargos, la verificación de su identidad y la definición de aspectos preliminares como la detención preventiva o la designación de abogados.

Así es Alvin K. Hellerstein, el juez que procesará a Maduro

Tiene 92 años y fue nombrado por Bill Clinton en 1998. Su extensa trayectoria en la carrera judicial estadounidense lo ha llevado a ser quien dirigirá el juicio contra Nicolás Maduro, acusado, entre otros delitos, de narcoterrorismo: hablamos de Alvin Kenneth Hellerstein, abogado y jurista y desde 2011 juez superior en el tribunal federal del distrito sur de Nueva York. Es judío ortodoxo, licenciado en Artes y en Derecho, y su carrera judicial comenzó en el mismo tribunal donde ahora ejerce de juez superior, en los años cincuenta, como asistente legal del juez Edmund Palmieri.

Hellerstein ha pasado por el Ejército, por la abogacía privada y por la Junta de Educación Judía, y en 1998 fue el expresidente Bill Clinton el que lo nominó para ser juez. El Senado de Estados Unidos lo confirmó como juez el 21 de octubre del mismo año, por unanimidad, cargo que asumió un día después. No fue hasta enero de 2011 cuando ascendió a juez superior del tribunal.

A lo largo de su carrera, ha presidido muchos de los grandes casos judiciales de Estados Unidos. En 2003, Hellerstein aceptó un caso contra tres aerolíneas, las empresas de seguridad aeroportuaria de Pinkerton, los propietarios del World Trade Center y el fabricante de aviones Boeing a raíz de los atentados del 11S: las aseguradoras del WTC habían presentado una demanda alegando que una negligencia de las compañías aéreas y de seguridad habían permitido el secuestro de los aviones. En 2006, desestimó la última demanda pendiente por daños materiales contra la ciudad de Nueva York, a quien varias aseguradoras habían solicitado el reembolso de los gastos derivados del WTC.

En 2004, Hellerstein adelantó que denegaría la solicitud del Gobierno de Estados Unidos para retrasar la revisión sobre la publicación de cientos de archivos de la CIA relacionados con Irak. Un año después, ordenó que se publicaran cuatro vídeos de la cárcel de Abu Ghraiv y decenas de fotografías que sacaron a la luz los abusos a prisioneros iraquíes; después vinieron más fotos. En 2017, también ordenó la publicación de otros documentos gubernamentales sobre torturas.

Hellerstein también presidió una demanda federal en el caso de Harvey Weinstein: en abril de 2019 descartó 17 demandas del caso, pero permitió que se procediera a juicio el caso.

