La operación contra Venezuela sitúa a Marco Rubio como hombre fuerte de Trump: "Cuando tengo un problema lo llamo a él"

La operación contra Venezuela para detener a Nicolás Maduro ha consolidado a Marco Rubio como el hombre fuerte de Donald Trump. Rubio, quien inicialmente criticó a Trump llamándolo "estafador", ha cambiado su postura y ahora es su fiel escudero. Durante las primarias de 2024, Rubio modificó su discurso, lo que le permitió acceder al Ministerio de Exteriores. Su dedicación y lealtad a Trump, sin cuestionar sus decisiones, han fortalecido su posición. Rubio ha jugado un papel clave en la política exterior, participando en ataques a Irán, negociaciones entre Rusia y Ucrania, y el intercambio de prisioneros con Venezuela. Actualmente, Rubio ostenta cuatro cargos, convirtiéndose en el hombre con más roles en la historia moderna de Estados Unidos.

Si algo ha dejado claro la operación contra Venezuela para detener a Nicolás Maduro es que Marco Rubio se ha convertido en el hombre fuerte de Donald Trump. El secretario de Estado de Estados Unidos está liderando la comunicación de la operación y, de manera interna, también ha sido quien ha llevado la voz cantante según medios estadounidenses.

Ahora bien, la relación no empezó muy bien. De hecho, Rubio llamó "estafador" a Trump cuando este empezaba su carrera política dentro del Partido Republicano: "Nunca me detendré hasta evitar que un estafador se apodere del partido de Reagan y del movimiento conservador".

En la actualidad, lejos de seguir siendo un crítico, se ha convertido en su fiel escudero, en su hombre para todo como ha reconocido el propio presidente: "Cuando tengo un problema llamo a Marco".

Rubio, de 53 años y padres cubanos, cambió su discurso durante las primarias de 2024. Eso fue lo que le abrió las puertas al Ministerio de Exteriores estadounidense. Sin embargo, sus desencuentros en el pasado con el presidente no le auguraban un gran futuro en la Administración.

Sin embargo, la gran cantidad de horas que Rubio ha pasado en la Casa Blanca han surtido efecto. Eso y un servilismo sin fisuras acatando cualquier decisión de Trump, por surrealista que sea, sin poner ni una sola pega.

Así, al frente de la política exterior estadounidense, Rubio ha sido partícipe de los ataques militares contra las instalaciones nucleares de Irán, ha tenido un papel significativo en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y ha trabajado en el intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela.

Hombre elocuente y profundamente religioso, impresionó a Trump por sus entrevistas. En una de ellas, celebrada el primer día de Cuaresma, comparecía con una cruz de ceniza en la frente. Gestos que lo han ido acercando poco a poco a Trump, que no deja de recompensarlo. Ya ostenta cuatro cargos: además de Secretario de Estado, es consejero y adjunto de Seguridad Nacional, maneja la agencia USAID y administra el Archivo Nacional.

Lo que lo convierte en el hombre con más roles de la historia moderna de Estados Unidos.

