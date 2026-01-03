Caracas, sin respuesta ante la ofensiva de Trump: el Gobierno de Maduro desaparece tras la detención de su líder

Los detalles Los diferentes cargos del gobierno venezolano han permanecido en un segundo plano con tibios mensajes de calma y sin ningún anuncio de contrataque o acción contra Estados Unidos.

Con el gobierno venezolano descabezado tras la detención de Nicolás Maduro, la incógnita ahora es saber quién está al frente del país para responder al ataque, si es que alguno de los seguidores del líder venezolano está dispuesto a dar el paso adelante.

"Los miembros más destacados o están buscando una salida o piensan que hay divisiones y se le están vendiendo", afirma Pedro Rodríguez, profesor en Relaciones Internacionales.

De la vicepresidenta Delcy Rodríguez se sigue sin saber su paradero, aunque algunos medios de comunicación apuntan que sigue en Caracas. Y su única aparición en medio del caos ha sido al poco de la ofensiva estadounidense para mandar este mensaje al conocerse la detención del presidente: "Exigimos al gobierno de Donald Trump una prueba de vida inmediata".

Los diferentes cargos del gobierno venezolano han permanecido en un segundo plano. Como si lo ocurrido este sábado no fuese con ellos. Por ejemplo, los mensajes de calma y situación bajo control por parte del ministro del Interior, Diosdado Cabello:"Llamo a la calma a nuestro pueblo, confíen en el liderazgo". Mientras que el ministro de Defensa anunciaba el máximo despliegue militar para defenderse de un enemigo que ya no está en el país.

Más allá de sus tibias declaraciones, el gobierno ha pedido en un comunicado la condena de organismos internacionales al ataque de Estados Unidos. Aseguran que el objetivo es hacerse con sus recursos estratégicos: el petróleo y los minerales. Y ante esta incertidumbre de qué va a pasar, los escasos fieles al régimen que permanecen en Caracas esperan la vuelta imposible de su líder.

Ante la ausencia de respuestas por parte del chavismo, quien se ha mostrado dispuesto a actuar es la oposición. María Corina Machado, en un comunicado, ha animado a que los venezolanos sigan sus instrucciones y asegura que es Edmundo González quien debe ser reconocido como líder de las Fuerzas Armadas. Él le ha recogido el guante, dice estar preparado para la reconstrucción de Venezuela.

Eso sí, el cómo y cuándo solo el tiempo y parece que también Estados Unidos lo dirá.

