Robles condena la operación de EEUU en Venezuela: "No hay actuación legítima posible fuera del ordenamiento jurídico internacional"

"No hay actuación legítima posible fuera del ordenamiento jurídico internacional". Así de claro lo ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la tradicional Pascua militar que ha tenido lugar este martes, después de que este sábado Estados Unidos llevara a cabo una operación militar en Venezuela que acabó con la captura de Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores.

En su discurso, Robles ha recalcado el compromiso de España "con la defensa de los valores reconocidos en la Constitución, en la Declaración de Derechos Humanos y en el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles".

A pesar de que la ministra no ha mencionado concretamente a Venezuela, España ya había rechazado la intervención estadounidense en Caracas y pidió una solución pacífica a la situación. La UE, además, pidió que se respete el derecho en el país caribeño.

Además, en su discurso Robles ha hecho ha dicho "alto y claro" que seguirá apoyando a Ucrania, "víctima de vulneración de Putin". "España seguirá apoyando una paz que sea justa y duradera cuyos términos solo pueden ser decididos por el pueblo ucraniano", ha añadido. También ha tenido unas palabras para la princesa Leonor y las mujeres en el Ejército. "Quiero que nos sintamos orgullosos de nuestras mujeres, de nuestras militares y de las que en el mundo civil trabajan por la paz", ha dicho.

El acto ha arrancado a mediodía con la llegada de los Reyes y la Princesa de Asturias a la Plaza de la Almudena. Tras ello, han accedido a la Plaza de la Armería, donde han saludado a Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

El presidente, Pedro Sánchez, no ha acudido al acto por asistir a una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania en París. Fuentes del Gobierno a laSexta lo enmarcan dentro de la normalidad ante la importancia de la cita en París.

Tras el himno y una salva de 21 cañonazos, el Rey ha pasado revista a la formación. A continuación, junto a la Reina y la Princesa Leonor, han accedido al Palacio Real. Felipe VI, en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas, ha impuesto condecoraciones militares a civiles y miembros de los tres ejércitos que se han hecho acreedores de ellas durante el último año, tras los pertinentes saludos a los asistentes en el Salón del Trono.

La celebración de la Pascua Militar tiene su origen en el reinado de Carlos III. El monarca quiso celebrar con ello que el 6 de enero de 1782 se recuperó la localidad menorquina de Mahón, hasta ese momento en poder de los ingleses.

