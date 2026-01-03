Ferreras, sobre la operación de EEUU en Venezuela: "Prácticamente la totalidad de la guardia personal de Maduro ha sido eliminada"

El presentador de Al Rojo Vivo ha explicado que las informaciones que llegan desde Venezuela apuntan a que la práctica totalidad de la guardia personal del líder venezolano ha sido eliminada por parte de los militares estadounidenses.

Donald Trump, junto a varios altos cargos del Ejército estadounidense, ha detallado la operación "precisa" ejecutada este sábado en Venezuela que ha culminado con la detención de Nicolás Maduro. Y, durante la misma, ha señalado la rápida actuación de las fuerzas estadounidenses para capturar al líder venezolano.

En laSexta Xplica, Antonio García Ferreras ha recordado que hace solo unos días Maduro sacaba pecho de un "búnker muy poderoso": "Recuerdo hace unos días a Ignacio Ramonet haciéndole una entrevista muy personal con Nicolás Maduro y decía 'yo tengo un búnker muy especial, muy poderoso que es dios'. Pues da la sensación que dios no ha existido para Maduro. En todo caso parece que ha estado con las fuerzas especiales de EEUU".

Además, el presentador de Al Rojo Vivo ha explicado las informaciones que se están manejando en el país venezolano sobre el ataque de EEUU: "Lo que nos llega desde Venezuela ahora mismo es que la operación de los Delta Force ha sido durísima. La operación de captura ha sido muy dura".

"El dato que nos llega es que prácticamente la totalidad o la totalidad de la guardia personal de Nicolás Maduro ha sido eliminada en esa operación", ha afirmado Ferreras, señalando que "hablamos de 40 o 50 personas".

