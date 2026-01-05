Trump descartó a María Corina Machado para liderar Venezuela por no renunciar al Nobel de la Paz en favor del magnate

Los detalles "Si ella lo hubiera rechazado y hubiera dicho: 'No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump', hoy sería la presidenta de Venezuela", señalan fuentes próximas a la Casa Blanca del diario 'The Washington Post'.

Si María Corina Machado hubiera renunciado al Nobel de la Paz, otro gallo cantaría ahora. De hecho, de ser así, la opositora venezolana podría haber sido designada para liderar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su mujer.

Así lo aseguran fuentes próximas a la Casa Blanca del diario 'The Washington Post', quienes señalan que "si ella lo hubiera rechazado y hubiera dicho: 'No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump', hoy sería la presidenta de Venezuela".

Es más, a Trump no solo le molestó que Machado aceptara el Nobel de la Paz. Según indica una persona al diario estadounidense, para el presidente estadounidense esa aceptación fue un "pecado supremo". Un premio que Trump anhelaba y así lo ha hecho saber en numerosas ocasiones públicamente.

De esta manera, pese a los esfuerzos de Machado de complacer a Trump, el presidente estadounidense no quiere que esta se convierta en la nueva líder de Venezuela. Dicen esos asesores que si Machado hubiese renunciado a ese premio porque le pertenecía a Donald Trump, entonces estaríamos hablando de Machado como presidenta de Venezuela.

EEUU está "evalúando" a Delcy Rodríguez

Tras la captura de Nicolás Maduro y su mujer este pasado sábado en Venezuela en una operación histórica, una de las incógnitas es quién estará al mando del país latinoamericano. El mismo sábado, al ser preguntado sobre Machado, Donald Trump ya dejó claro que "sería muy difícil para ella ser líder" ya que, según apuntó, ella "no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país".

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ya ha dejado claro que Machado no será la próxima líder del país ya que, ha dicho, no fue ella quien contó con los apoyos en las anteriores elecciones, sino que fue Edmundo González.

Ahora bien, también ha afirmado que van a "evaluar" a Delcy Rodríguez y sus pasos como nueva líder del país después de que el Supremo de Venezuela ordenase que asumiera la Presidencia en Venezuela.

Horas más tarde, el presidente de Estados Unidos ha asegurado en una conversación con 'The Atlantic' que si Delcy Rodríguez "no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

Un contraste con las palabras más conciliadoras que reproducía durante la rueda de prensa de este sábado en la que afirmaba que la venezolana "está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande".

