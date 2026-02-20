'Balandrau', la película homenaje a los que murieron y a los que echaron una mano en el rescate en la peor tragedia de los Pirineos

¿Por qué es importante? Si bien decenas de personas quedaron sepultadas aquel 30 de septiembre del 2000 y ocho fallecieron, un hombre logró sobrevivir tres días hasta que le rescataron.

Hace 25 años, una ventisca sorprendió a montañeros en el Pico Balandrau, Girona, sepultando a decenas de personas y causando la muerte de ocho. Josep María, único superviviente, logró resistir tres días hasta ser rescatado, recordando cómo su instinto de supervivencia le permitió inhibir emociones y centrarse en lo racional. Este trágico suceso, considerado la peor tormenta en los Pirineos, ha sido llevado al cine en una película dirigida por Fernando Trullols, que homenajea a las víctimas y rescatadores. El actor Álvaro Cervantes interpreta a Josep María, buscando reflejar fielmente su experiencia. La película se estrena este viernes.

Hace 25 años el fuerte viento sorprendió a multitud de montañeros en el Pico Balandrau, en Girona, sepultando a decenas de personas de las que ocho fallecieron. No obstante, un hombre logró sobrevivir tres días hasta que le rescataron de lo que se considera la peor tormenta que se recuerda en los Pirineos. Ahora, aquel suceso que conmocionó a toda España se ha convertido en película homónima al lugar de la tragedia.

El 30 de septiembre del 2000, los Pirineos catalanes amanecían con un sol radiante que aprovecharon un grupo de excursionistas para subir al pico Balandrau. Llegaron a la cima, pero minutos más tarde, una de las ventiscas más fuertes registradas en la zona, los atrapó a todos. Sepultados bajo la nieve luchaban por sobrevivir, pero la fuerte tomenta y las temperaturas bajo cero solo dejaron con vida a Josep María.

"Con claridad me acuerdo de todo. Para mi, el sentimiento de supervivencia fue el inhibir la parte emocional de mi cerebro y activar únicamente la racional, eso me permitió no tener sentimientos y no dejarme llevar por lo que estaba sucediendo", recuerda Josép María, superviviente real de la tragedia. Después de superar las dos peores noches de su vida, su salvavidas llegó en forma de helicóptero. Una jornada en la que Vilá reconoce haber vuelto "a nacer": "Está claro".

25 años después aquella historia se ha convertido en una película homenaje a los que murieron y a los que echaron una mano en el rescate. "Hemos hecho esta película desde toda esa gente, para esta gente y con esta gente, y esta era la única razón de ser que pudiera tener esta película", reafirma el director del filme, Fernando Trullols .

El actor Álvaro Cervantes ha podido ponerse en la piel del único superviviente. Un papel respecto al que agradece haberle podido "preguntarle mil cosas para entender y poder imaginar todo lo que vivió a nivel mental y físico también", para ser lo más fiel posible a la realidad. En definitiva, una película que se estrena este viernes en cines y que, en palabras de su protagonista, "quería retratar la montaña en toda su dimensión" recordándonos que no debemos tenerle miedo, pero nunca bajar la guardia.

