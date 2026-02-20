La pataleta de Ortega Smith tras ser suspendido de militancia en Vox: "No me merezco lo que estoy sufriendo. Sigo siendo portavoz"

Entre líneas "No voy a bajar la cabeza", "no me merezco lo que estoy sufriendo" ha espetado Ortega Smith en un claro mensaje a la dirección nacional de Vox. Sin embargo, no ha querido desvelar el por qué de la ruptura con Abascal.

Javier Ortega Smith, exsecretario general de Vox, ha manifestado su desacuerdo con la dirección del partido tras ser suspendido de militancia. Ortega Smith, quien ha ocupado diversos cargos en Vox, incluyendo portavoz y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, ha criticado lo que considera una "guerra sucia" de filtraciones mediáticas por parte de la formación. Asegura que su honorabilidad no está en venta y que luchará dentro del partido. La decisión de suspenderlo se debe a su negativa a dejar el cargo de portavoz municipal, tras ser sustituido por Arantxa Cabello. La relación entre Ortega Smith y Vox ha estado en crisis durante meses, culminando con esta expulsión.

Javier Ortega Smith se revuelve contra la dirección de Santiago Abascal en Vox después de que le hayan suspendido de militancia. "Sigo siendo portavoz de Vox", ha defendido hoy en un acto en Madrid.

El que fuera secretario general de Vox entre 2016 y 2022, diputado nacional y portavoz adjunto en el Congreso entre 2019 y 2025 y en sus últimos tiempos portavoz y concejal en el Ayuntamiento de Madrid ha mostrado su indignación.

"No voy a tolerar esa asquerosa guerra sucia" de filtrar a los medios informaciones para, según él, acusarle luego a él mismo de ser el filtrador "a través de sus redes o periodistas afines", ha asegurado reconociendo los métodos difamatorios de Vox. "Mi honorabilidad no está en venta. Buscan tener excusas para justificar sus injustificados ceses", ha añadido.

"No voy a bajar la cabeza", "no me merezco lo que estoy sufriendo", "voy a pelear dentro del partido con los recursos que hay en nuestros estatutos", ha espetado Ortega Smith en tono muy combativo y sin descartar llegar ante la justicia.

Sin embargo, el político de extrema derecha ha evitado explicar los motivos por los que él cree que Vox ha tomado la decisión de expulsarle. Ya solo queda el propio Abascal de todos los fundadores del partido ultra.

La tensión entre Vox y Javier Ortega Smith venía creciendo en las últimas semanas, para culminar este miércoles con la suspensión de militación del portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Una decisión que han justificado en su rebeldía para acatar la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de apartarlo como vocal.

El pasado 12 de febrero, la dirección del partido aprobó por unanimidad su sustitución como portavoz del grupo por Arantxa Cabello. Ante su negativa a dejar el cargo, la expulsión de Ortega Smith es la última estocada de una relación que llevaba meses en crisis.

El que fuera fundador y llegara a posicionarse en 2024 como vicepresidente de la formación ha ido viendo cómo se le iban quitando atribuciones y responsabilidades.

En el Congreso, fue portavoz adjunto del grupo parlamentario hasta el pasado mes de noviembre, cuando también perdió la titularidad en la Comisión de Interior y la de Justicia. El único cargo que mantenía era el de portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

En diciembre, la dirección del partido dio un paso más y le apartó de la Ejecutiva. Ante esta situación, en los últimos meses ha protagonizado episodios que se han interpretado como provocaciones por la dirección de Vox.

Asistió a la presentación del 'think tank' de su amigo Iván Espinosa de los Monteros, figura incómoda para Vox, y se dejó ver en la tribuna de autoridades en el desfile militar del 12 de octubre, después de que Abascal rechazara acudir por no coincidir con el Gobierno.

Cuando fue degradado en el Congreso en noviembre, Ortega Smith se declaró "sorprendido" por una decisión que consideraba "equivocada e injusta".

Después, el líder de Vox y él se enredaron en un símil futbolístico al responderle Abascal que hay que "aprender a ceder paso" y que en el partido "hay un gran banquillo". El diputado se equiparó con un "delantero" con experiencia que sabe "meter goles".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.