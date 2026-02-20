Trump anuncia un "arancel adicional del 10%" tras el fallo del Supremo y acusa a sus jueces de ser "perros falderos de la izquierda radical"

Los detalles El presidente estadounidense ha asegurado que el poder judicial está actuando para impedir "cualquier cosa que haga a Estados Unidos fuerte, saludable y grande de nuevo" y ha acusado a los jueces de operar en favor del Partido Demócrata.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que el Gobierno de Donald Trump excedió sus poderes al imponer aranceles a socios comerciales, decisión que ha generado una fuerte reacción del presidente. Trump criticó a los magistrados, calificándolos de "vergüenza" y acusándolos de proteger a otros países en lugar de a Estados Unidos. A pesar de que seis de los nueve jueces fueron nombrados por republicanos, el fallo fue de seis votos a favor y tres en contra. Trump anunció que ignorará la sentencia y firmará un nuevo arancel del 10%, argumentando que estas medidas son esenciales para la seguridad nacional.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha sentenciado este viernes que el Gobierno de Donald Trump se extralimitó en los poderes de emergencia para imponer gravámenesa socios comerciales del país, y el presidente no ha tardado en cargar con dureza contra una decisión que considera "profundamente decepcionante".

En una comparecencia de urgencia desde la Casa Blanca, Trump ha asegurado que los magistrados "están en contra de cualquier cosa que haga a Estados Unidos fuerte, saludable y grande de nuevo". "Son, francamente, una vergüenza y una desgracia para nuestra nación", ha asegurado, criticando que "no tienen coraje para hacer lo que es bueno para nuestro país".

Además, el líder republicano ha asegurado que estos magistrados "trabajan para proteger a otros países, no a Estados Unidos". Es su reacción ante una decisión que, según Trump, se adopta para que las arcas públicas estadounidenses no puedan ingresar "ni un dólar". Además, ha defendido que los aranceles han servido para "acabar con ocho guerras" y ofrecer "seguridad nacional al país".

Del mismo modo, ha asegurado que estos magistrados son "tontos y perros falderos de los rinocerontes y de los demócratas radicales de izquierda". Unas palabras que resultan especialmente paradójicas si tenemos en cuenta la composición del alto tribunal estadounidense. Seis de los nueve integrantes fueron nombrados por el Partido Republicano, por lo que a la hora de votar el fallo (que se ha saldado con seis votos a favor y tres en contra) al menos tres de los magistrados republicanos han declarado ilegal la política arancelaria de Trump.

Estos aranceles globales anunciados por Trump en abril de 2025 ya fueron impugnados por una docena de estados de EEUU y por empresas estadounidenses que consideran que el presidente se extralimitó al imponer los gravámenes mediante órdenes ejecutivas citando la IEEPA, legislación que, en ciertas circunstancias, otorga al presidente la autoridad para regular o prohibir transacciones internacionales durante una emergencia nacional.

Trump anuncia que incumplirá la sentencia

El magnate, que se ha mostrado visiblemente alterado a propósito del fallo del Supremo, ha anunciado que, pese a la sentencia de la Corte Suprema, los aranceles de seguridad nacional "existen" y continúan "en vigor". "Hoy voy a firmar uno adicional del 10% para incrementar los que ya se cobran", ha advertido ante los medios de comunicación desde la sala de prensa de la Casa Blanca.

