El hijo de Nicolás Maduro, tras su captura: "La historia dirá quiénes fueron los traidores" de Venezuela

El hijo del presidente capturado y pendiente de juicio en Estados Unidos, Nicolás Maduro Guerra, ha pedido máxima unidad entre el chavismo y ha insistido en su lealtad hacia Maduro como presidente "auténtico" y "constitucional".

Con Nicolás Maduro y Cilia Flores ya en Estados Unidos, donde se espera que el presidente venezolano sea juzgado por, entre otros delitos, narcoterrorismo, y con las calles de Venezuela tomadas por miles de venezolanos, algunos celebrando, otros abasteciéndose ante lo que pueda ocurrir, el hijo del mandatario y también diputado, Nicolás Maduro Guerra, ha hecho un llamamiento a la máxima unidad del chavismo, insistiendo en la autenticidad y constitucionalidad del liderazgo de su padre. "La historia dirá quiénes fueron los traidores" en Venezuela, ha señalado.

"¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr, no lo pueden lograr, no pueden lograr sembrar dudas. Después se verá, la historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo desvelará, lo veremos", ha asegurado Nicolasito, según una nota de prensa de la Asamblea Nacional citando un mensaje de audio enviado por el propio diputado. Tras una serie de bombardeos en Caracas y otros puntos del país, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su mujer para trasladarlos a Estados Unidos, donde se espera que próximamente sean juzgados. Tanto dentro como fuera del país, la palabra traición sobrevuela el contexto: es poco probable que esto haya ocurrido sin ayuda de alguien.

Entre los nombres que se barajan en esta teoría de la traición está el de Delcy Rodríguez, a quien el propio Donald Trump ha señalado como sucesora de Nicolás Maduro —no sin advertencias o amenazas para permitir a Estados Unidos el control absoluto de los recursos del país—: el politólogo Pablo Pombo asegura que "por mucha potencia militar" que tenga Estados Unidos es difícil dar un golpe de estas características "sin que haya colaborando gente del madurismo", mientras el experto en geopolítica Jesús Núñez Villaverde considera que Rodríguez es, en función de diferentes criterios, la primera de una posible lista de sospechosos que pudieran estar intentando sobrevivir personal y políticamente.

En este mensaje, Nicolás Maduro Guerra ha reiterado su lealtad a Maduro, al que reconoce como presidente "auténtico" y "constitucional" de Venezuela. "Maduro, desde donde está, está orando. Maduro donde está, nos manda la energía. Maduro, conozco a Nicolás Maduro (...) y yo sé que, donde está, nos llama a la lucha, a liderar el pueblo, nos llama a que estemos en la calle", ha añadido.

El sábado de madrugada, Estados Unidos llevó a cabo la operación militar para capturar a Maduro, dejando tras de sí víctimas civiles y militares, aunque aún no se han precisado cuántas. Este lunes, Maduro comparecerá, junto a Cilia Flores, ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en Estados Unidos.

