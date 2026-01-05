Sánchez cierra filas ante el afán imperialista de Trump: "El respeto a la soberanía y a la integridad territorial es innegociable. De Ucrania a Gaza, pasando por Venezuela"

¿Por qué es importante? El presidente del Gobierno ha condenado desde el primer momento la intervención estadounidense en Venezuela y ha ratificado su postura junto a México, Colombia, Uruguay, Brasil y Chile.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha enfatizado en X la importancia del "respeto" a la "soberanía e integridad territorial" de todos los Estados, mencionando a Ucrania, Gaza y Venezuela. Ha reafirmado el compromiso de España con la ONU y su solidaridad con Dinamarca y Groenlandia. Sánchez se unió a México, Colombia, Brasil, Chile y Uruguay en un manifiesto condenando las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, que culminaron en la captura de Nicolás Maduro. Aunque España no reconoce a Maduro, Sánchez rechaza la intervención militar por violar el derecho internacional. Su postura ha recibido críticas de la oposición y socios de Gobierno, destacando la petición de comparecencia del ministro de Exteriores en el Senado.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en su perfil de X en el que ha reivindicado que el "respeto" a la "soberanía y la integridad territorial" de todos los Estados es "un principio innegociable". En este sentido, el líder del Ejecutivo ha señalado que estos principios deben cumplirse desde "Ucrania a Gaza, pasando por Venezuela". Asimismo, ha destacado el "compromiso activo" de España con las Naciones Unidas y la "plena solidaridad" con Dinamarca y el "pueblo de Groenlandia".

De esta forma, y, como estaba previsto, Sánchez ha cerrado filas junto México, Colombia, Brasil, Chile, y Uruguay, quienes el pasado sábado firmaron un manifiesto en el que condenaban las acciones militares que ha desarrollado Estados Unidos en Venezuela, las cuales han culminado con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Posicionamiento del Gobierno tras los ataques estadounidenses

Desde que se tuviesen las primeras comunicaciones sobre los ataques estadounidenses sobre la capital venezolana -Caracas- el pasado sábado, el presidente del Gobierno se ha mostrado muy activo en redes sociales, donde ha dejado claro que "España no reconoció al régimen de Maduro", pero tampoco va a reconocer "una intervención que viola el derecho internacional", así como empuja a la región a un "horizontes de incertidumbre y belicismo".

"Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada", añadió en la misma publicación, la cual se produjo después de que se confirmase la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Posteriormente, y tras mantener una llamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Sánchez refrendó el pasado domingo un manifiesto en el que junto a los países anteriormente mencionados mostraba su "preocupación frente a los hechos ocurridos" en Venezuela. Del mismo modo, el líder del Ejecutivo aseveró que la situación del país sudamericano debe resolverse "exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional".

Críticas tanto de los socios como del PP

El posicionamiento de Sánchez recibió críticas durante todo el fin de semana. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue de las primeras en responder criticando la postura del presidente. En un mensaje en X, la líder madrileña reprochó que "frente al Comunismo o la Libertad, Sánchez ha elegido Comunismo".

El también popular Elías Bendodo, señaló que Sánchez "nos sitúa en el lado incorrecto de la historia". Por su parte, Alberto Núñez Feijóo se mostró partidario de esa acción estadounidense y afirmó que "estamos llamados a mostrar la ejemplaridad de la que el Gobierno no ha sido capaz".

No obstante, los socios de Gobierno le reprocharon el pasado sábado justo lo contrario: que no fuese lo suficientemente firme con Donald Trump. A las pocas horas de conocerse los ataques sobre Venezuela, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificó la llamada 'operación resolución absoluta' como "agresión imperialista" y apuntó que EEUU había vulnerado "la Carta de Naciones Unidas y la legalidad internacional".

Además, Sumar, junto con Esquerra Republicana, Bildu, BNG y Compromís, pidieron la comparecencia inmediata en el Senado del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ante lo que consideraron una falta de contundencia del Gobierno.

