María Corina Machado dedica el Nobel de la Paz a Trump por su "decidido apoyo" a su "causa"

Mientras tanto... La líder de la oposición venezolana afirma que el despliegue militar ordenado por el líder de EEUU ha cortado "los recursos del narcotráfico al régimen", y asegura que Maduro saldrá del poder.

María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor en pro de los derechos democráticos en Venezuela y lo dedicó a Donald Trump por su apoyo. Trump, quien también aspiraba al galardón, agradeció el gesto de Machado, destacando su amabilidad. En una conferencia de prensa, Trump afirmó no haber solicitado el premio y reiteró su ayuda a Machado debido a la crisis en Venezuela. Además, Trump se atribuyó el fin de ocho conflictos, incluyendo el de Gaza, y criticó al Comité del Nobel por politizar el premio. La Casa Blanca defendió la promoción de la paz por parte de Trump.

María Corina Machado, que recibió el Premio Nobel de la Paz por "su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela", le dedicó el premio a Donald Trump en un mensaje en inglés publicado en X: "¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que María Corina Machado fue "muy amable" al dedicarle el Premio Nobel de la Paz que ella recibió, y al que el mandatario republicano también aspiraba.

"La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: 'Estoy aceptando esto en tu honor, porque realmente te lo merecías'. Fue una cosa muy amable de su parte", ha asegurado Trump durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

Además, el mandatario señaló, entre risas, que no le pidió el galardón. "No le dije que me lo diera. Ella fue muy amable, y yo la he estado ayudando en todo momento. Necesita mucha ayuda. En Venezuela, hay un desastre", manifestó el político republicano.

Trump también volvió a insistir en que ha logrado poner fin a ocho guerras, incluida la de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran un alto el fuego y la liberación de los rehenes, siguiendo el plan de paz que él propuso tan solo un día antes de que el Comité Noruego del Nobel anunciase el ganador de este año. "Estoy feliz porque salvé millones de vidas, muchos millones de vidas", expresó el presidente de EEUU al respecto.

En este sentido, mandatario suele reivindicar que ha resuelto, además de la guerra de Gaza, otros siete conflictos: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

Trump aspiraba a recibir el Premio Nobel de la Paz, especialmente desde que lo ganó en 2009 el entonces presidente Barack Obama, alguien que para el republicano no era merecedor del galardón.

La Casa Blanca criticó este viernes al Comité del Nobel por "anteponer la política a la paz". "El presidente Trump seguirá promoviendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas", señaló Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca.

