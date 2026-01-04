Trump se crece y sustituye el derecho internacional por "la ley de la selva": "Nos devuelve a la política del más fuerte"

Los detalles El líder republicano ha abierto la veda para que los estados poderosos muevan las fichas del tablero geopolítico mundial a su antojo, algo que podría abrir la puerta "a un mundo más violento, más inestable, más arbitrario", según Reed Brody, miembro de la Comisión Internacional de Juristas.

El reciente ataque de Estados Unidos en Venezuela, liderado por Donald Trump, ha sacudido el ámbito diplomático y el orden internacional. Este evento incluyó bombardeos y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Reed Brody, de la Comisión Internacional de Juristas, critica a Estados Unidos por violar la Carta de Naciones Unidas, afirmando que el país ha sustituido el Estado de derecho por la ley de la selva. Según Brody, esta acción de Trump podría inspirar a otros líderes poderosos, como Vladimir Putin y China, a actuar de manera similar, llevando a un mundo más violento e inestable. La Unión Europea ha instado a la moderación y al respeto del derecho internacional.

El mundo de la diplomacia, de los acuerdos internacionales, de las leyes y de la ONU ha saltado por los aires con lo que ocurrió este sábado en Venezuela tras los ataques perpetrados por Estados Unidos y por su líder, Donald Trump. Esta intensa jornada estuvo marcada por diferentes bombardeos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores.

Reed Brody, miembro de la Comisión Internacional de Juristas, asegura que Estados Unidos "ha sustituido el Estado de derecho por la ley de la selva. Es decir, viola la prohibición central de la Carta de Naciones Unidas".

Así, el orden mundial tan luchado después de la Segunda guerra mundial, ahora, se tambalea. Brody añade que "hay reglas que son fundamentales para el ordenamiento del mundo": "Si Trump dice 'ese es mi patio trasero puedo hacer lo que yo quiera'. También lo puede hacer Vladimir Putin y lo puede hacer China con Taiwán".

Un mundo "más violento e inestable"

El líder republicano ha abierto la veda para que los estados poderosos muevan las fichas del tablero geopolítico mundial a su antojo, algo que podría abrir la puerta "a un mundo más violento, más inestable, más arbitrario", según este experto.

Por su parte, la Unión Europea ha pedido moderación y respetar el derecho internacional, algo que últimamente no cumplen ni Trump ni Putin, ni por supuesto el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El miembro de la Comisión Internacional de Juristas cree que "hay que llamar las violaciones por su nombre, también cuando las hace Estados Unidos": "Nos devuelve no solo a la política del más fuerte pero también de sus zonas de influencia. América para los americanos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.