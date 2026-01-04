¿Es Venezuela un narcoestado? La narrativa de EEUU que el Gobierno de Maduro niega rotundamente

¿Por qué es importante? Donald Trump designó recientemente al Cartel de los Soles como organización terrorista, una que sostienen que está liderada por el Gobierno venezolano aunque desde Caracas lo niegan.

Expertos internacionales sugieren que la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos obedece a múltiples motivos. Oficialmente, EEUU acusa a Venezuela de ser un narcoestado, justificando así sus ataques a embarcaciones en el Caribe vinculadas al narcotráfico desde costas venezolanas. La Casa Blanca señala al Cártel de los Soles como una organización terrorista liderada por el gobierno de Maduro. Mike Waltz, embajador estadounidense ante la ONU, afirmó que se impondrán sanciones para cortar recursos al cártel. Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, rechazó las acusaciones, calificándolas de "ridículas", mientras que Guillermo Pulido considera que Venezuela no es un narcoestado. Desde Caracas se defiende que esto es propaganda estadounidense para justificar acciones contra Maduro.

Los expertos internacionales por todo el mundo argumentan que la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos esconden muchos motivos. Ahora bien, el estrictamente oficial que esgrime Estados Unidos es que Venezuela es un narcoestado y por ello ha estado durante meses atacando embarcaciones en el Caribe que supuestamente eran narcolanchas con salida desde las costas venezolanas.

Incluso con la operación controlada, desde EEUU han sostenido ese argumento. El mismo que Caracas siempre ha negado. Y, en medio del asunto, hay un nombre que se repite constantemente: el Cartel de los Soles. Para la Casa Blanca, una organización terrorista extranjera que sostienen que está liderada por el Gobierno de Maduro.

"Estados Unidos impondrá y aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cártel de los Soles", sentenciaba sobre ellos Mike Waltz, embajador de EEUU ante las Naciones Unidas.

La acusación estadounidense se basa en que Venezuela utiliza este cartel y otras organizaciones como el Tren de Aragua para introducir droga en el país. Una afirmación que Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, calificaba de "ridículo". "Parece más bien una especie de acuerdos informales para el tráfico de drogas a través de Venezuela", sostiene el politólogo Guillermo Pulido.

Ahora bien, eso es lo que le basta a Donald Trump para denominar al país latinoamericano como un narco estado, pero Pulido no concuerda con el republicano: "Aunque desde luego en Venezuela pueda transitar cierta cantidad de droga, no es exactamente un narcoestado".

La defensa desde Caracas es que es una operación de "propaganda" contra Venezuela, aunque la realidad es que EEUU solo ha necesitado esa excusa para capturar y acusar a Maduro por narcoterrorismo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.