Ahora

Trump responde

Trump advierte a Cuba tras los ataques a Venezuela: "Está fallando como nación. Podría convertirse en un tema de discusión"

El contexto Así lo ha advertido el republicano desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida), mientras que ha advertido al presidente colombiano de que tiene que "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro.

Donald Trump junto a Marco Rubio.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado durante la rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) que "Cuba podría convertirse en un tema de discusión", así como Colombia, como parte de una política estadounidense más amplia en la región, destacando el potencial de que Washington amplíe su enfoque más allá de Venezuela en medio de las crecientes tensiones en América Latina.

"Cuba no lo está haciendo muy bien, va a ser algo de lo que acabaremos hablando porque está fallando como nación y es algo muy parecido", ha explicado a su vez.

Así lo ha advertido el republicano en referencia a Cuba, mientras que ha advertido al presidente colombiano, Gustavo Petro, de que tiene que "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro porque en su país "se está fabricando cocaína y se envía a EEUU".

Tras los ataques perpetrados por los estadounidenses en Venezuela, que han finalizado con la captura del presidente Nicolás Maduro y su mujer, el mandatario estadounidense y el secretario de Estado, Marco Rubio, han explicado cómo se ha desarrollado la operación militar.

"Cuba es un desastre"

Por su parte, Marco Rubio ha asegurado que "Cuba es un desastre" y que "los que protegían a Maduro" eran ciudadanos cubanos: "En algunos casos no hay economía, colapso total y es impresionante la de guardias que han estado protegiendo a Maduro".

El secretario de Estado también ha lanzado una indirecta y ha expuesto que si "estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco". A su vez, ha añadido que este último operativo es un golpe a la inteligencia y a la seguridad cubana, que "básicamente, había colonizado Venezuela desde el punto de vista de la seguridad".

"Les hemos ganado la partida. Todos esos guardias que ayudan a la protección de Maduro, el algo conocido, hasta la agencia de espionaje (venezolana) estaba llena de cubanos", destacó Rubio, quien dijo que Venezuela "debe declarar su independencia de Cuba".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge
Client Challenge

Las 6 de laSexta

  1. Ataque a Caracas, en directo | Trump se felicita por el asalto y asegura que EEUU liderará Venezuela "hasta que se puede hacer una transición justa"
  2. María Corina Machado posiciona a González Urrutia para "tomar el poder" en Venezuela tras la detención de Maduro
  3. Los venezolanos residentes en España viven con incertidumbre el ataque de EEUU: "Tengo una familiar con la que no nos hemos podido comunicar"
  4. Abren una investigación penal contra los dueños del bar de Crans-Montana en el que han muerto al menos 47 personas
  5. Feijóo entrega a la jueza los mensajes que envió a Mazón el día de la DANA: "Ánimo amigo. Lleva la iniciativa... es la clave"
  6. La AEMET activa un aviso especial de nevadas desde el domingo al martes por la borrasca Francis