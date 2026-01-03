Trump advierte a Cuba tras los ataques a Venezuela: "Está fallando como nación. Podría convertirse en un tema de discusión"

El contexto Así lo ha advertido el republicano desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida), mientras que ha advertido al presidente colombiano de que tiene que "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que Cuba podría convertirse en un tema de discusión dentro de una política estadounidense más amplia en América Latina, mencionando también a Colombia. Durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago, Trump afirmó que Cuba está fallando como nación y que Washington podría ampliar su enfoque más allá de Venezuela. Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump advirtió al presidente colombiano sobre la necesidad de precaución. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a Cuba como un "desastre" y señaló que ciudadanos cubanos protegían a Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado durante la rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) que "Cuba podría convertirse en un tema de discusión", así como Colombia, como parte de una política estadounidense más amplia en la región, destacando el potencial de que Washington amplíe su enfoque más allá de Venezuela en medio de las crecientes tensiones en América Latina.

"Cuba no lo está haciendo muy bien, va a ser algo de lo que acabaremos hablando porque está fallando como nación y es algo muy parecido", ha explicado a su vez.

Así lo ha advertido el republicano en referencia a Cuba, mientras que ha advertido al presidente colombiano, Gustavo Petro, de que tiene que "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro porque en su país "se está fabricando cocaína y se envía a EEUU".

Tras los ataques perpetrados por los estadounidenses en Venezuela, que han finalizado con la captura del presidente Nicolás Maduro y su mujer, el mandatario estadounidense y el secretario de Estado, Marco Rubio, han explicado cómo se ha desarrollado la operación militar.

"Cuba es un desastre"

Por su parte, Marco Rubio ha asegurado que "Cuba es un desastre" y que "los que protegían a Maduro" eran ciudadanos cubanos: "En algunos casos no hay economía, colapso total y es impresionante la de guardias que han estado protegiendo a Maduro".

El secretario de Estado también ha lanzado una indirecta y ha expuesto que si "estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco". A su vez, ha añadido que este último operativo es un golpe a la inteligencia y a la seguridad cubana, que "básicamente, había colonizado Venezuela desde el punto de vista de la seguridad".

"Les hemos ganado la partida. Todos esos guardias que ayudan a la protección de Maduro, el algo conocido, hasta la agencia de espionaje (venezolana) estaba llena de cubanos", destacó Rubio, quien dijo que Venezuela "debe declarar su independencia de Cuba".

