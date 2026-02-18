Así van las encuestas y sondeos de las elecciones de Castilla y León del 15M de 2026

Encuestas Castilla y León 2026 | Reparto de escaños, según el sondeo de Sociométrica de octubre

El Partido Popular (PP) de Alfonso Fernández Mañueco sumaría tres escaños en las elecciones de Castilla y León que se celebran el 15 de marzo de 2026, según el sondeo de Sociométrica para El Español difundido en octubre de 2025. Los populares llegarían a los 35 escaños, pero se quedarían lejos de la mayoría absoluta, fijada en 41 escaños en la Junta castellano y leonesa. El PSOE, por su parte, perdería un diputado, quedándose en 27.

Según esta encuesta, Vox no mejoraría sus resultados pero sería capaz de retener a los 13 diputados que obtuvo en 2022, cuando consiguió la fuerza suficiente como para entrar en el Gobierno de Mañueco. Unión del Pueblo Leonés (UPL) se quedaría también con sus tres escaños, pero según esta encuesta, Soria ¡ya! perdería uno de sus tres diputados, mientras que Ciudadanos y Por Ávila (XAV) se quedarían fuera del hemiciclo.