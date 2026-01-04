Ahora

El apunte de Juan Rodríguez Garat sobre el ataque de EEUU: "Cuando se retrasa la operación es porque hay certezas"

El almirante de flota retirado afirma que la operación contra Maduro se pudo retrasar varios días porque las fuerzas estadounidenses contaban con información "localizada, constante y fiable" sobre el venezolano.

La Operación Resolución Absoluta, ejecutada por Estados Unidos para capturar al ahora expresidente venezolano, Nicolás Maduro, estaba perfectamente planificada. El Gobierno estadounidense contaba con información "localizada, constante y fiable" que les proporcionó algún mando del gobierno chavista.

Juan Rodríguez Garat, almirante de flota retirado, ha explicado en El Objetivo que sabían "dónde estaba Maduro en cada momento".

La operación se podría haber llevado a cabo días antes, pero que fue pospuesta por el mal tiempo. Para Rodríguez Garat, esto indica que "tenían la certeza de saber dónde está Maduro hoy, pero también dónde va a estar mañana y pasado mañana".

"Eso le permitía trabajar con una hipótesis de planeamiento que se va a cumplir, y luego solo es organizar bien la fuerza militar para eliminar a cualquier posible oposición", ha indicado el exalmirante.

