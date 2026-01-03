Ahora

Foto intencionada

La imagen de Maduro detenido, más que una foto: los motivos detrás de la puesta en escena del arresto

¿Por qué es importante? En la imagen también aparece un agente de la DEA, la agencia estadounidense antidrogra, ya que esta operación se ha vendido como una contra el narcotráfico.

Nicolás Maduro detenido.
Donald Trump había anunciado este sábado una rueda de prensa para desvelar los detalles de la operación que ha realizado Estados Unidos en Venezuela y que ha dado como resultado la detención de Nicolás Maduro. Y, mientras todas las miradas estaban puestas en su residencia en Mar-a-Lago, donde iba a comparecer, él sorprendía en su red social con la publicación de la primera imagen del líder venezolano tras su arresto.

"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", acompañaba la imagen publicada en su red social 'Truth Social', donde aparece Maduro en chándal, con los ojos tapados, cascos aislantes para no escuchar y con unas esposas. "Esas gafas y sobre todo los cascos es para aislar al reo, para que no sepa donde esta ni hacia adonde va", ha comentado Sandro Pozzi.

En la imagen se ve también a un miembro de la DEA, la agencia antidroga estadounidense. Un detalle que no es casual teniendo en cuenta que la Casa Blanca está acusando al venezolano de narcotráfico. "Se ha presentado como operación antidroga. Darle una cierta legalidad a la acción y presentarle ante la justicia mostrando que han seguido los procedimientos legales", explica.

Una puesta en escena con intenciones claras para Yago Rodríguez, director de 'The political room': "Deseo de un líder de mostrar a su pueblo su poder, humillando y mostrando al líder capturado". Y, para Pedro Rodríguez, con su segundo significado: "Esto no se queda en Venezuela, no acaba con esta detención. Hay regímenes en la región, especialmente en Cuba, que esta imagen es todo un aviso".

